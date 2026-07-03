Kasus flu burung H5N1 di Australia bertambah menjadi enam

Negara bagian New South Wales mendeteksi satu kasus dugaan flu burung H5N1 sehingga total kasus yang ditemukan di Australia menjadi enam

Australia deteksi kasus dugaan baru flu burung H5N1 di New South Wales Negara bagian New South Wales mendeteksi satu kasus dugaan flu burung H5N1 sehingga total kasus yang ditemukan di Australia menjadi enam

Negara bagian terpadat di Australia, New South Wales (NSW), mendeteksi satu kasus dugaan flu burung H5N1 yang mematikan. Otoritas setempat pada Jumat memperingatkan penyebaran virus tersebut sangat mengkhawatirkan bagi sektor pertanian maupun satwa liar.

Australia, yang hingga 14 Juni lalu menjadi satu-satunya benua yang bebas dari virus H5N1, kini telah mencatat lima kasus terkonfirmasi. Satu kasus dugaan terbaru di New South Wales membuat total kasus yang terdeteksi menjadi enam.

"Kami menggunakan data terbaik yang tersedia untuk menentukan langkah perlindungan bagi spesies satwa liar yang paling berisiko serta kawasan alam yang penting," kata Kepala Dokter Hewan New South Wales Jo Coombe kepada wartawan.

Dia menambahkan seluruh kasus positif sejauh ini ditemukan pada burung liar dan belum ada indikasi virus menyebar ke populasi unggas ternak di Australia.