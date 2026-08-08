Wapres Turkiye sebut Pakta Makkah sebagai langkah bersejarah bagi keamanan kawasan

Wapres Turkiye menegaskan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah tidak ditujukan kepada negara mana pun dan menyatakan kemitraan regional semacam itu dapat menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan global yang lebih adil di masa depan

Wapres Turkiye harap Pakta Makkah dorong perdagangan dan investasi Wapres Turkiye menegaskan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah tidak ditujukan kepada negara mana pun dan menyatakan kemitraan regional semacam itu dapat menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan global yang lebih adil di masa depan

Wakil Presiden Turkiye Cevdet Yilmaz menyebut Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan sebagai "langkah bersejarah" yang akan memperkuat arsitektur keamanan kawasan.

Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak hanya mempererat kerja sama di bidang pertahanan, tetapi juga diharapkan mendorong peningkatan kerja sama ekonomi melalui perdagangan, keuangan, dan investasi.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial NSosyal pada Jumat, Yilmaz mengingatkan bahwa Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif telah menandatangani perjanjian tersebut di Makkah pada hari yang sama.

Yilmaz menyebut perjanjian itu sebagai "langkah bersejarah" bagi keamanan kawasan.

Menurutnya, kesepakatan tersebut akan memperkuat kerja sama di bidang keamanan kolektif, daya tangkal, industri pertahanan, dan stabilitas kawasan, sekaligus mendukung visi kebijakan luar negeri Turkiye yang berorientasi pada perdamaian serta kemitraan strategis multidimensi.

Ia juga menegaskan bahwa perjanjian tersebut "tidak ditujukan kepada negara mana pun."

Diharapkan dorong kerja sama ekonomi

Yilmaz berharap kerja sama strategis yang dibangun di bidang keamanan juga akan meluas ke sektor ekonomi.

"Kami berharap semangat kerja sama strategis yang dibangun melalui perjanjian ini di bidang keamanan juga akan mempercepat kerja sama ekonomi, terutama dalam konektivitas, perdagangan, keuangan, dan investasi," katanya.

Menurut Yilmaz, kemitraan regional menjadi semakin penting di tengah melemahnya berbagai lembaga dan aturan global.

"Bentuk-bentuk kerja sama seperti ini juga dapat menjadi landasan bagi terciptanya tatanan global yang lebih adil pada masa depan," ujarnya.

Harap bawa manfaat bagi kawasan

Yilmaz menyampaikan harapannya agar perjanjian yang dibangun di atas sejarah bersama, persaudaraan, dan solidaritas tersebut membawa hasil positif bagi kawasan, dunia Islam, dan perdamaian global.