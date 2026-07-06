KTT NATO di Ankara soroti kemajuan industri pertahanan Turkiye

Pertemuan yang dihadiri lebih dari 40 negara dengan nilai ekonomi gabungan sekitar 70 triliun dolar AS akan menjadi ajang menampilkan kemajuan industri pertahanan Turkiye

Turkiye tampilkan kekuatan industri pertahanan di KTT NATO Ankara Pertemuan yang dihadiri lebih dari 40 negara dengan nilai ekonomi gabungan sekitar 70 triliun dolar AS akan menjadi ajang menampilkan kemajuan industri pertahanan Turkiye

Kamar Dagang Istanbul (ITO) menyatakan KTT NATO di Ankara akan memperkuat posisi Turkiye sebagai aktor sentral dalam arsitektur keamanan dan ekonomi Eropa. Pertemuan yang akan berlangsung pada Selasa-Rabu itu diperkirakan dihadiri lebih dari 40 negara dengan total nilai ekonomi sekitar 70 triliun dolar AS.

Ketua ITO Sekib Avdagic mengatakan KTT tersebut akan membawa para pemimpin dunia ke Turkiye sekaligus menjadi momentum untuk menunjukkan meningkatnya peran negara itu di tingkat global.

Menurut dia, meningkatnya posisi Turkiye di panggung internasional tidak terlepas dari kemajuan industri pertahanan dalam negeri selama dua dekade terakhir.

Kemajuan tersebut, lanjut Avdagic, akan ditampilkan dalam salah satu agenda utama KTT, yakni NATO Summit Defense Industry Forum (NSDIF26) yang digelar pada hari pertama pertemuan.

"Ajang utama NATO di bidang produksi, investasi, dan inovasi industri pertahanan transatlantik ini sangat penting bagi Turkiye," katanya.

Avdagic mengatakan forum industri pertahanan itu menempatkan ekosistem industri pertahanan Turkiye yang terus berkembang sebagai bagian penting dalam kerja sama militer global.

Dia juga mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte yang menyebut sekitar 3.000 perusahaan industri pertahanan Turkiye beroperasi di lingkungan aliansi tersebut.

Avdagic menambahkan bahwa Teknopark Istanbul, yang didirikan bersama Badan Industri Pertahanan Turkiye (SSB) pada 2010, telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan industri pertahanan dan teknologi nasional.

"Ratusan perusahaan riset dan pengembangan (R&D) serta ribuan insinyur membangun masa kini dan masa depan industri pertahanan Turkiye di teknopark ini, dan kami akan terus mendukung setiap mata rantai industri pertahanan," ujarnya.