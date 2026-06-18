Indeks KOSPI Korea Selatan ditutup pada rekor tertinggi sepanjang sejarah setelah tingginya minat investor terhadap saham teknologi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan mendorong penguatan pasar

Saham Korea Selatan cetak rekor tertinggi baru didorong sektor teknologi Indeks KOSPI Korea Selatan ditutup pada rekor tertinggi sepanjang sejarah setelah tingginya minat investor terhadap saham teknologi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan mendorong penguatan pasar

Saham Korea Selatan mencetak rekor tertinggi baru pada Kamis, memperpanjang reli yang didorong oleh tingginya optimisme investor terhadap saham teknologi serta harapan membaiknya kondisi ekonomi global.

Indeks acuan Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) ditutup pada level tertinggi sepanjang masa di 9.145,87 atau naik 1,48 persen, menurut kantor berita Yonhap.

Kenaikan tersebut menjadi pencapaian terbaru dalam reli yang menjadikan KOSPI sebagai salah satu indeks saham dengan kinerja terbaik di dunia sepanjang tahun ini.

Sentimen investor terdorong oleh berlanjutnya permintaan terhadap saham-saham semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI), dengan produsen chip utama tetap menjadi kontributor terbesar penguatan pasar.

Investor asing juga mempertahankan minat beli yang kuat sehingga membantu mendorong pasar mencetak rekor baru.

Lonjakan tersebut terjadi di tengah optimisme yang lebih luas di pasar Asia setelah Amerika Serikat dan Iran bergerak menuju pelonggaran ketegangan, yang meningkatkan selera risiko investor global.

Pasar saham Korea Selatan menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari ledakan teknologi berbasis AI di tingkat global, dengan perusahaan-perusahaan raksasa semikonduktor memimpin penguatan pasar.

Sementara itu, saham Jepang juga mencatat reli tajam.

Menurut Kyodo News, saham-saham di Tokyo mencapai rekor tertinggi intraday pada Kamis pagi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan mengakhiri konflik antara kedua negara.

Indeks Nikkei Stock Average sempat menembus level 71.000 untuk pertama kalinya, sementara saham teknologi memberikan dukungan tambahan terhadap pasar, lapor Kyodo.

Para analis mengatakan meredanya kekhawatiran geopolitik dan antusiasme yang tetap tinggi terhadap investasi terkait AI terus menopang kenaikan di pasar saham utama Asia.