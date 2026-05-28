PM Italia desak UE longgarkan aturan anggaran untuk atasi lonjakan harga energi - Meloni: Dukungan tidak hanya untuk pertahanan, tapi juga beban rakyat akibat krisis energi

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni pada Kamis kembali menyerukan agar Uni Eropa (UE) memberikan fleksibilitas anggaran yang lebih besar untuk langkah-langkah yang bertujuan meredakan guncangan harga energi akibat perang Iran.

Dalam wawancara dengan televisi Mediaset, Meloni mengatakan bahwa fleksibilitas yang saat ini diberikan dalam aturan fiskal UE untuk belanja pertahanan juga seharusnya diperluas untuk mendukung rumah tangga dan pelaku usaha yang terdampak kenaikan biaya energi, menurut kantor berita Italia ANSA.

“Kita tidak bisa mengatakan kepada warga bahwa hanya ada uang untuk pertahanan,” kata Meloni.

Ia menambahkan bahwa meskipun sangat mendukung peningkatan belanja pertahanan baik oleh Italia maupun Eropa, pemerintah juga harus merespons tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat dan perusahaan.

“Jika, dalam menghadapi krisis, kita tidak mampu memberikan jawaban kepada warga dan dunia usaha, kita berisiko tidak akan ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan di negara ini,” ujarnya.

Meloni mengatakan Eropa harus “mencari keseimbangan” antara prioritas pertahanan dan langkah-langkah dukungan ekonomi.

Pemerintah-pemerintah Eropa menghadapi kekhawatiran baru terkait harga energi akibat ketegangan yang berkaitan dengan Iran dan gangguan pada jalur pelayaran penting di kawasan, termasuk Selat Hormuz, yang merupakan jalur krusial bagi pasokan minyak dan gas global.