Turkiye berpeluang jadi jalur utama distribusi energi alternatif

Peran Turkiye dalam transit energi dinilai kian strategis di tengah ketegangan kawasan

Peran Turkiye sebagai jalur transit energi berpotensi semakin meningkat di tengah ketegangan kawasan, seiring munculnya kebutuhan akan rute distribusi yang lebih aman dan stabil, menurut Duta Besar Turkiye untuk Suriah Nuh Yilmaz.

Yilmaz mengatakan rute melalui Turkiye menawarkan keunggulan dari sisi keamanan, jarak, biaya, dan stabilitas dibandingkan jalur lain seperti Selat Hormuz atau Terusan Suez.

Ia menilai dinamika geopolitik di kawasan, termasuk ketegangan yang memengaruhi jalur-jalur utama distribusi energi, dapat mendorong pergeseran rute menuju alternatif yang lebih aman.

Menurut Yilmaz, posisi geografis Turkiye memberikan keunggulan strategis dalam menghubungkan sumber energi di Timur Tengah dan Asia dengan pasar Eropa.

Hubungan dagang Turkiye-Suriah berjalan baik, "terutama di saat jalan-jalan sedang diperbaiki, masalah fisik tertentu mulai diatasi, dan hambatan transportasi dihilangkan, perdagangan antara kedua negara kemungkinan akan mencapai puncaknya," ujar Yilmaz.

Duta Besar Ankara untuk Damaskus, Nuh Yilmaz, menyatakan bahwa perkembangan di Timur Tengah berpotensi memperbesar peran Turkiye dalam jalur transit energi. Ia berargumen bahwa negara tersebut menawarkan jalur keluar yang paling singkat, murah, dan stabil bagi ekspor energi Teluk.

Yilmaz menjawab pertanyaan dari Anadolu dalam Antalya Diplomacy Forum 2026, di mana kantor berita Turkiye itu berperan sebagai Mitra Komunikasi Global forum tersebut.

Dalam penilaiannya terhadap diskusi seputar jalur transportasi energi alternatif yang dipicu oleh perang AS-Israel-Iran yang mengganggu aliran energi di Teluk Persia, Yilmaz mencatat bahwa jalur terpenting menuju Eropa adalah melalui darat lewat Turkiye dan melalui laut lewat Selat Hormuz.

"Kesulitan yang ditimbulkan oleh perang ini, khususnya di Selat Hormuz, akan mengalihkan aliran energi tersebut ke jalur darat yang dikuasai Turkiye di utara, atau ke jalur alternatif yang membentang dari Irak ke Suriah yang bisa memberikan akses langsung ke Mediterania. Ini sesungguhnya merupakan peluang besar bagi Turkiye maupun Suriah," katanya.

Ia menekankan bahwa jalur energi adalah proyek yang membutuhkan investasi miliaran dolar dan mutlak memerlukan stabilitas politik. Yilmaz mengatakan, "Itulah mengapa fakta bahwa jalur energi yang ada di Turkiye saat ini sudah beroperasi menjadikan Turkiye sebagai pemain kunci. Rute yang paling aman, terpendek, termurah, dan paling stabil saat ini adalah melalui Turkiye. Kita bisa membayangkan bahwa distribusi energi yang kini melewati Selat Hormuz atau Terusan Suez bisa mencapai titik di mana porsi yang lebih besar dialokasikan melalui Turkiye."

Yilmaz mencatat bahwa, akibat tantangan di Teluk Persia, alternatif kedua adalah jalur Suriah-Irak, dan kondisi yang mendukung jalur tersebut secara bertahap mulai terbentuk.

Seraya menyoroti bahwa Suriah harus mencapai stabilitas politik dan lingkungan yang aman agar mampu menarik investasi miliaran dolar untuk jalur tersebut, Yilmaz mengatakan bahwa dalam konteks ini, "tindakan destabilisasi Israel" dan "aktivitas teroris" menimbulkan sejumlah hambatan.

"Begitu hal-hal itu dapat dikendalikan — yakni faktor negatif yang ditimbulkan oleh PKK, ISIS, dan Israel — Suriah bisa menjadi aktor yang signifikan. Tapi tentu butuh waktu bagi Suriah untuk mencapai titik itu. Setidaknya mungkin perlu 10 tahun. Karena diperlukan sebuah proses yang mencakup terbentuknya stabilitas politik, lalu masuknya investasi, dan terbentuknya konsorsium. Bisa kita katakan bahwa Turkiye (sebagai pilihan) tampak memiliki keunggulan yang cukup besar dalam hal ini," ujarnya.

'Negosiasi berjalan sangat positif dari sudut pandang Turkiye'

Merespons pertanyaan tentang proses integrasi nasional di Suriah dan harapan Ankara, Yilmaz mengatakan Turkiye memiliki kebutuhan keamanan di kawasan tersebut dan ekspektasi terkait pemberantasan terorisme.

"Terpenuhinya ekspektasi ini juga berkaitan dengan proses yang terjadi di Turkiye. Oleh karena itu, hal ini tidak bisa dipisahkan dari Turkiye, karena PKK adalah organisasi yang aktif di beberapa negara dan beroperasi lintas negara. Menyangkut cabangnya di Suriah, ada berbagai titik optimal yang perlu dipertimbangkan, seperti apa yang diharapkan Turkiye untuk dirinya sendiri, apa yang bisa dilakukan Suriah, dan dengan syarat apa kesepakatan dengan PKK bisa dicapai," katanya.

Yilmaz, yang mencatat bahwa Suriah tidak berbicara dari posisi yang sekuat dan sestabil Turkiye saat menjalankan proses rekonsiliasi internalnya, mengatakan, "Negosiasi yang berlangsung di Suriah sangat positif dari perspektif Turkiye. Tapi apakah titik yang dicapai di sana akan memenuhi semua kebutuhan Turkiye, atau apakah hasilnya akan sesuai dengan kerangka yang diinginkan Turkiye?

Agak sulit untuk dikatakan, tapi bahkan seandainya itu terjadi pun, kita perlu memandang ini sebagai sebuah proses. Seiring Suriah semakin kuat, seiring masalah terorisme bisa dikelola, dan seiring terjadinya transisi dari kontra-terorisme menuju integrasi, kepentingan Turkiye akan semakin terpenuhi secara bertahap. Saya percaya ekspektasi Turkiye juga akan terpenuhi secara bertahap."

'Perdagangan antara kedua negara akan mencapai puncaknya dalam proses ini'

Seraya mencatat bahwa pengembangan perdagangan Turkiye-Suriah beserta upaya terkait — seperti prosedur kepabeanan, perlintasan perbatasan, dan pengakuan bersama atas dokumen resmi — adalah proses yang memakan waktu, Yilmaz mengatakan: "Karena selama 13 tahun, tidak ada prosedur kepabeanan antara Turkiye dan Suriah. Itulah mengapa berbagai proses selama ini dijalankan melalui perjanjian berbeda yang bersifat de facto."

"Kini, hal-hal itu secara bertahap mulai diformalkan. Itulah mengapa terkadang ada kemunduran, terkadang ada negosiasi. Terus berubah, tapi sampai sekarang kita bisa bilang ini tidak berjalan terlalu buruk. Tapi kami percaya ini akan semakin membaik," tambahnya.

Yilmaz menekankan bahwa negosiasi mengenai perjanjian atas produk-produk tertentu dan bea cukai sedang dilakukan dengan cara yang menguntungkan kedua negara. "Dalam pertemuan JETCO (Komisi Ekonomi dan Perdagangan Bersama) yang digelar di Istanbul pekan lalu, mekanisme untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini pada periode mendatang juga sudah dibahas," katanya.

Menyoroti trajektori positif dari proses ini, ia mengatakan, "Saya pikir prosesnya berjalan baik sekarang, tapi saya kira akan semakin membaik pada periode mendatang, terutama saat jalan-jalan diperbaiki, masalah fisik tertentu diatasi, dan hambatan transportasi dihilangkan — perdagangan antara kedua negara kemungkinan akan mencapai puncaknya."