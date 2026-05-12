Pemerintahan Trump meminta pengadilan menunda putusan yang membatalkan tarif global 10 persen

Pemerintahan Trump minta penundaan putusan soal tarif global 10 persen Pemerintahan Trump meminta pengadilan menunda putusan yang membatalkan tarif global 10 persen

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta pengadilan perdagangan menunda putusan yang menyatakan tarif global 10 persen terbaru yang diberlakukannya melanggar hukum, sambil menunggu proses banding pemerintah.

Permintaan itu diajukan agar AS tetap dapat memungut tarif dari para importir selama proses hukum berlangsung.

Dalam putusan 2 banding 1 pekan lalu, panel Pengadilan Perdagangan Internasional AS menyatakan penggunaan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974 oleh Trump untuk memberlakukan tarif tersebut tidak sah.

Perintah pengadilan langsung menghentikan penerapan tarif hanya terhadap dua perusahaan penggugat dan negara bagian Washington. Namun, Departemen Kehakiman AS memperingatkan ribuan importir lain dapat mengajukan gugatan serupa jika putusan itu berlaku lebih luas.

Pengacara pemerintah menyatakan jika putusan tersebut dibiarkan berlaku, maka hal itu akan “sangat melemahkan” agenda perdagangan Trump dan mengalihkan sumber daya dari upaya pengembalian tarif global sebelumnya yang telah dibatalkan Mahkamah Agung AS awal tahun ini.

Pemerintahan Trump telah mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Federal.

Departemen Kehakiman juga menyatakan jika pengadilan perdagangan dan pengadilan banding menolak menunda putusan itu, pemerintah siap meminta bantuan darurat kepada Mahkamah Agung AS.

Perselisihan hukum itu berpusat pada penggunaan Pasal 122 oleh Trump, yang memungkinkan pembatasan impor sementara dalam kondisi tertentu terkait neraca pembayaran.

Pengadilan perdagangan menolak argumen pemerintah bahwa “defisit neraca pembayaran” harus ditafsirkan secara luas. Pengadilan menilai proklamasi Trump lebih mengacu pada defisit perdagangan dan transaksi berjalan, bukan jenis defisit yang diatur dalam undang-undang 1974 tersebut.

Tarif 10 persen itu mulai berlaku pada Februari dan dijadwalkan berakhir pada Juli.

Menurut pemerintah AS, lebih dari 170 ribu importir telah membayar setoran tarif berdasarkan Pasal 122 atas 13 juta pengiriman barang sejak kebijakan tersebut diberlakukan.

Data pemerintah yang dianalisis koalisi pelaku usaha kecil We Pay the Tariffs menunjukkan otoritas bea cukai AS mengumpulkan sekitar 8 miliar dolar AS dari tarif Pasal 122 hanya pada Maret lalu.