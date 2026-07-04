Meski pasar saham global cenderung menguat, aksi jual pada saham-saham teknologi seperti Nvidia, Micron, dan Tesla membatasi minat investor terhadap aset berisiko

Pasar global menguat usai data tenaga kerja AS redakan kekhawatiran kenaikan suku bunga Meski pasar saham global cenderung menguat, aksi jual pada saham-saham teknologi seperti Nvidia, Micron, dan Tesla membatasi minat investor terhadap aset berisiko

Pasar global bergerak menguat setelah data nonfarm payroll Amerika Serikat (AS) untuk Juni tercatat lebih rendah dari perkiraan pasar, sehingga menurunkan peluang kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed). Meski demikian, aksi jual saham sektor teknologi membatasi penguatan sentimen risiko.

Data menunjukkan nonfarm payroll AS hanya bertambah 57.000 pada Juni, jauh di bawah ekspektasi. Lapangan kerja masih bertambah di sektor jasa profesional, layanan sosial, dan kesehatan, sementara sektor rekreasi dan perhotelan mencatat penurunan.

Angka tersebut mengikuti revisi turun data nonfarm payroll April menjadi 148.000 dan Mei menjadi 129.000.

Tingkat pengangguran AS turun menjadi 4,2 persen pada Juni, lebih rendah dibandingkan perkiraan pasar sebesar 4,3 persen maupun angka Mei.

Perekrutan tenaga kerja menjelang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perlambatan pertumbuhan nonfarm payroll. Meski lebih rendah dari perkiraan, data tersebut memperkuat ekspektasi bahwa The Fed dapat mengambil kebijakan moneter yang lebih fleksibel dalam beberapa bulan mendatang.

Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja juga berkontribusi terhadap turunnya tingkat pengangguran. Namun, kondisi tersebut dinilai berpotensi berbalik dalam beberapa bulan mendatang sehingga dapat kembali mendorong kenaikan angka pengangguran.

Sebelum data ketenagakerjaan dirilis, pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada Oktober mencapai 82 persen.

Sementara itu, probabilitas kenaikan suku bunga pada September turun dari 67 persen menjadi 63 persen, didukung optimisme terhadap perkembangan geopolitik.

Mengenai hubungan AS-Iran, Presiden Donald Trump mengatakan kepada CNBC bahwa Teheran telah menerima hampir seluruh tuntutan Washington.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan hanya dapat dicapai melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif tanpa campur tangan pihak luar.

Qatar juga mengumumkan bahwa perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran menunjukkan perkembangan yang positif.

Pelaku pasar juga mencermati pernyataan para pejabat The Fed.

Presiden The Fed San Francisco Mary Daly mengatakan kebijakan moneter masih berada pada tingkat yang sedikit ketat untuk membantu menurunkan inflasi, meski ketidakpastian terhadap prospek ekonomi masih berlanjut.

Seiring perkembangan tersebut, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun turun menjadi 4,45 persen, indeks dolar AS melemah 0,2 persen menjadi 100,8, sementara harga emas naik 1,3 persen menjadi 4.176 dolar AS per ons. Harga minyak mentah Brent naik 0,9 persen menjadi 72,3 dolar AS per barel pada Jumat.

Bursa saham New York ditutup bervariasi pada Kamis akibat pelemahan saham-saham teknologi meski ekspektasi kenaikan suku bunga mulai mereda.

Saham perusahaan semikonduktor memimpin aksi jual, dengan Nvidia turun 1,39 persen dan Micron Technology merosot 5,49 persen.

Saham produsen kendaraan listrik Tesla juga turun 7,49 persen meski perusahaan mencatat pengiriman 480.126 unit kendaraan pada kuartal kedua, melampaui perkiraan pasar.

Indeks Dow Jones naik 1,14 persen, S&P 500 ditutup mendatar, sedangkan Nasdaq turun 0,8 persen. Bursa saham AS dibuka menguat pada Jumat dan akan tutup pada Sabtu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Amerika Serikat.

Di Eropa, bursa saham bergerak positif didorong penguatan sektor otomotif, produk perawatan pribadi, kesehatan, makanan dan minuman, pertahanan, serta farmasi.

Laporan laba perusahaan-perusahaan Eropa yang kuat meningkatkan optimisme terhadap prospek kinerja hingga akhir tahun.

Paket reformasi baru pemerintah koalisi Jerman juga memperkuat sentimen pasar karena berencana memberikan keringanan pajak senilai 10 miliar euro per tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Pada saat yang sama, tingkat pengangguran zona euro turun menjadi 6,2 persen pada Mei dari 6,3 persen pada April.

Indeks FTSE 100 Inggris naik 1,67 persen, FTSE MIB 30 Italia menguat 1,6 persen, CAC 40 Prancis naik 1,65 persen, dan DAX 40 Jerman melonjak 2,16 persen pada Kamis. Bursa Eropa kembali dibuka menguat pada Jumat.

Pasar saham Asia juga bergerak positif menjelang penutupan perdagangan Jumat.

Indeks Manajer Pembelian (PMI) sektor jasa Jepang pada Juni tercatat sebesar 52,2, sementara China mencatatkan angka 54,1.

Data tersebut memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan, sementara harga minyak yang kembali ke level sebelum perang turut mendukung minat investor terhadap aset berisiko.

Menjelang penutupan perdagangan, indeks Nikkei 225 Jepang naik 1,2 persen, Kospi Korea Selatan melonjak 4,7 persen, Shanghai Composite China menguat 0,7 persen, dan Hang Seng Hong Kong naik 1,6 persen.