Proyeksi suku bunga The Fed bayangi reli pasar global

Pasar global bergerak beragam setelah Federal Reserve memberi sinyal kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut, sementara kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran membantu meredakan kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia

Pasar global bergerak beragam di tengah sinyal kenaikan suku bunga The Fed Pasar global bergerak beragam setelah Federal Reserve memberi sinyal kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut, sementara kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran membantu meredakan kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia

Pasar keuangan global bergerak beragam pada Kamis ketika investor mencermati meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) tahun ini, di tengah sentimen positif dari kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang meredakan kekhawatiran terhadap pasokan energi dan risiko geopolitik.

The Fed mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran 3,5 persen hingga 3,75 persen pekan ini, sesuai dengan ekspektasi pasar. Keputusan tersebut diambil secara bulat oleh para pembuat kebijakan.

Meski demikian, proyeksi terbaru bank sentral AS memperkuat perkiraan bahwa kebijakan moneter masih berpotensi diperketat guna mengendalikan inflasi.

The Fed menaikkan proyeksi suku bunga dana federal pada akhir 2026 menjadi 3,8 persen dari sebelumnya 3,4 persen, serta menaikkan proyeksi 2027 menjadi 3,6 persen dari 3,1 persen. Sementara itu, estimasi suku bunga jangka panjang tetap dipertahankan pada level 3,1 persen.

Bank sentral AS juga menaikkan proyeksi inflasi menjadi 3,6 persen untuk 2026 dari sebelumnya 2,7 persen dan menjadi 2,3 persen untuk 2027 dari 2,2 persen, sementara proyeksi inflasi 2028 tetap di level 2 persen.

Di sisi lain, The Fed menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi 2,2 persen dari 2,4 persen, mempertahankan proyeksi 2027 pada 2,3 persen, dan menaikkan proyeksi 2028 menjadi 2,2 persen dari 2,1 persen.

Grafik proyeksi suku bunga atau dot plot menunjukkan sembilan dari 18 pejabat The Fed memperkirakan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga tahun ini.

Ketua The Fed Kevin Warsh mengatakan inflasi masih berada jauh di atas target 2 persen dan menegaskan komitmen bank sentral untuk memulihkan stabilitas harga.

Warsh tidak memasukkan proyeksinya sendiri ke dalam dot plot The Fed, yang mencerminkan skeptisisme lamanya terhadap metode tersebut. Para analis menilai pernyataannya menunjukkan bahwa The Fed akan tetap berfokus pada data ekonomi yang masuk dibanding memberikan panduan kebijakan yang terlalu rinci.

Pasar uang kini semakin memperkirakan kenaikan suku bunga akan terjadi pada Oktober, dibandingkan perkiraan sebelumnya yang mengarah ke Desember.

Di saat yang sama, sentimen pasar mendapat dukungan dari kemajuan menuju perjanjian resmi antara Washington dan Teheran.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan Amerika Serikat dan Iran telah menandatangani Nota Kesepahaman Islamabad secara elektronik, sementara upacara penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Jumat, bersamaan dengan dimulainya perundingan tingkat teknis yang turut difasilitasi Qatar.

Optimisme bahwa kesepakatan tersebut dapat meredakan ketegangan geopolitik dan mencegah gangguan lebih lanjut terhadap pasokan energi mendorong harga minyak mentah Brent turun 1 persen menjadi 77,70 dolar AS per barel.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun sempat naik lima basis poin menjadi 4,5 persen pada Rabu seiring meningkatnya ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi, sebelum turun ke 4,45 persen pada Kamis karena harga minyak yang lebih rendah diperkirakan membantu menekan inflasi.

Indeks Dolar AS naik 1,1 persen menjadi 100,6 pada Rabu, menembus level 100 untuk pertama kalinya sejak April, sebelum kembali melemah ke 100,2 pada Kamis.

Harga emas naik 1,4 persen menjadi 4.316 dolar AS per ons.

Dewan Emas Dunia (World Gold Council) pekan ini menyatakan bank-bank sentral diperkirakan akan terus meningkatkan cadangan emas mereka, sementara porsi dolar AS dalam cadangan devisa global diproyeksikan menurun dalam lima tahun mendatang.

Bursa saham AS ditutup melemah pada Rabu setelah investor mencerna keputusan kebijakan The Fed dan meningkatnya ekspektasi suku bunga.

Penjualan ritel AS pada Mei tercatat naik 0,9 persen, melampaui perkiraan pasar.

Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,98 persen, indeks S&P 500 melemah 1,21 persen, dan Nasdaq Composite terkoreksi 1,34 persen. Namun, pasar saham AS dibuka menguat pada perdagangan Kamis.