KTT Ekonomi Islam Global ke-3 di Istanbul mempertemukan pembuat kebijakan, gubernur bank sentral, investor, dan akademisi dari berbagai negara

Pakar ekonomi soroti kesenjangan akses investasi syariah di KTT Istanbul KTT Ekonomi Islam Global ke-3 di Istanbul mempertemukan pembuat kebijakan, gubernur bank sentral, investor, dan akademisi dari berbagai negara

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ekonomi Islam Global ke-3 resmi dimulai di Istanbul pada Rabu dengan mempertemukan para pembuat kebijakan, gubernur bank sentral, investor, lembaga keuangan, akademisi, dan perwakilan industri dari berbagai negara.

KTT yang berlangsung hingga 6 Juni itu diselenggarakan oleh AlBaraka Islamic Economy Forum di bawah naungan AlBaraka Summits Turkiye dan digelar di kantor pusat Halkbank di Istanbul Financial Center.

Tahun ini, acara tersebut mengusung tema “Capital in the Islamic Economy: Structuring Wealth for Sustainable Development” atau “Modal dalam Ekonomi Islam: Menata Kekayaan untuk Pembangunan Berkelanjutan”, dengan fokus pada keuangan etis, pembangunan berkelanjutan, serta masa depan ekonomi dan keuangan Islam.

Berbagai sesi dalam forum tersebut membahas kecerdasan buatan (AI), transformasi digital, modal digital, inovasi keuangan, fintech syariah, ekosistem likuiditas berkelanjutan, dan kewirausahaan generasi muda. Anadolu bertindak sebagai mitra komunikasi global acara tersebut.

Salah satu sesi utama bertajuk “Digital Capital and Financial Innovation: Technology, Governance and Shariah Integrity” membahas pemanfaatan kecerdasan buatan dalam operasional keuangan Islam, termasuk penilaian kredit, pemantauan risiko, kepatuhan otomatis, dan tokenisasi aset yang sesuai dengan prinsip syariah.

KTT tersebut juga menghadirkan panel khusus yang mempertemukan gubernur bank sentral dan para menteri, dengan moderator Mahmoud Mohieldin, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pembiayaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Panel itu diikuti oleh Gubernur Bank Sentral Turkiye Fatih Karahan, Gubernur Bank Negara Malaysia Abdul Rasheed Ghaffour, dan Gubernur Otoritas Moneter Palestina Yahya Jawdat Hafez Shunnar.

Soroti kesenjangan akses investasi syariah

Pendiri platform investasi halal digital Wahed, Junaid Wahedna, mengatakan masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam akses terhadap solusi investasi yang bebas bunga dan berlandaskan prinsip etis.

Berbicara dalam panel pembukaan bertajuk “Capital Formation in the Digital Age: Concrete Realities”, Wahedna mengatakan penggunaan uang untuk memberikan pinjaman tidak terlihat sebagai pendekatan yang ideal dari berbagai sudut pandang. Karena itu, pihaknya memulai Wahed sebagai sebuah prototipe situs web yang sangat sederhana.

Sementara itu, Mahmoud Mohieldin mengatakan dunia saat ini menghadapi gejolak besar akibat perang dan kurangnya kepemimpinan yang mampu mendorong reformasi.

“Karena itulah tidak mengherankan jika laporan-laporan terbaru dari sistem PBB menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berada di bawah potensi, sementara inflasi lebih tinggi dari yang diperkirakan,” katanya kepada Anadolu.

Menyoroti berbagai persoalan ekonomi yang ada saat ini, Mohieldin mengatakan krisis iklim tidak dapat diselesaikan dengan menciptakan krisis utang baru.

“Kita perlu berinvestasi dan memobilisasi pembiayaan publik maupun swasta untuk solusi tenaga surya, energi angin, dan energi terbarukan lainnya,” ujarnya.