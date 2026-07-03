Turkiye catat kinerja ekonomi positif di tengah ketidakpastian global

Menteri Perdagangan Omer Bolat mengatakan Turkiye berhasil menjadi salah satu ekonomi yang menonjol di dunia meski menghadapi tantangan global dan regional

Menteri Perdagangan Turkiye sebut ekonomi negaranya tetap tangguh di tengah krisis global Menteri Perdagangan Omer Bolat mengatakan Turkiye berhasil menjadi salah satu ekonomi yang menonjol di dunia meski menghadapi tantangan global dan regional

Menteri Perdagangan Turkiye Omer Bolat mengatakan Turkiye berhasil menjadi salah satu ekonomi yang menonjol di dunia meski menghadapi berbagai tantangan global dan regional dalam beberapa tahun terakhir. Dia menyebut kinerja ekonomi, perdagangan, dan investasi negara itu terus menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian global.

Bolat menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Pertemuan Perwakilan Negara Eropa Dewan Bisnis Turki Dunia (DTIK) di Amsterdam yang digelar dalam rangka Pertemuan Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama Turkiye-Belanda (JETCO) ke-6.

Sebelum menghadiri pertemuan, Bolat meresmikan Hotel Radisson Amsterdam Schiphol Airport Hoofddorp milik Edelstaal Group dan Orka Hotels. Dia mengatakan para pengusaha Turki kini telah berkembang menjadi pelaku usaha besar yang mampu membangun bisnis di berbagai negara.

Bolat mengatakan Turkiye termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dalam satu dekade terakhir. Pada 2025, produk domestik bruto (PDB) negara itu mencapai 1,6 triliun dolar AS dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen, sehingga menempatkan Turkiye sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

Dia menambahkan investasi asing langsung yang masuk ke Turkiye selama 20 tahun terakhir mencapai 290 miliar dolar AS, dengan lebih dari 13 miliar dolar AS direalisasikan sepanjang tahun lalu. Nilai ekspor Turkiye juga meningkat dari 36 miliar dolar AS pada 2002 menjadi 273,3 miliar dolar AS pada 2025.

Hubungan dengan Uni Eropa

Bolat mengatakan integrasi ekonomi Turkiye dengan Uni Eropa (UE) terus menguat. Sekitar 43 persen ekspor Turkiye ditujukan ke negara-negara UE, sementara 70 persen investasi asing langsung yang masuk ke negara itu berasal dari kawasan tersebut.

Dia juga mengungkapkan sejak Juni 2023 pihaknya telah menggelar 574 pertemuan dengan 232 mitra dagang. Tahun ini Turkiye juga akan menjadi tuan rumah KTT NATO, Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), serta KTT Organisasi Negara-negara Turki.

Hubungan dengan Belanda

Bolat mengatakan nilai perdagangan bilateral Turkiye-Belanda meningkat dari 3,1 miliar dolar AS pada 2003 menjadi lebih dari 13,3 miliar dolar AS pada 2025. Dia optimistis target perdagangan sebesar 15 miliar dolar AS akan segera tercapai.

Dia menambahkan nilai investasi Belanda di Turkiye telah melampaui 39,2 miliar dolar AS, sementara investasi perusahaan Turki di Belanda mencapai 24,3 miliar dolar AS. Saat ini terdapat lebih dari 3.500 perusahaan bermodal Belanda yang beroperasi di Turkiye, lebih dari 145 penerbangan per pekan antara kedua negara, serta sekitar 1,3 juta wisatawan Belanda mengunjungi Turkiye sepanjang tahun lalu.

Bolat mengajak para pengusaha Turki di Eropa untuk memadukan pengalaman, modal, dan jaringan bisnis yang telah mereka bangun dengan peluang pertumbuhan dan investasi baru di Turkiye.

Menjawab pertanyaan para pelaku usaha dari DEIK dan DTIK, Bolat mengatakan Turkiye terus mencatat kemajuan di berbagai sektor seperti transformasi hijau, industri pertahanan, transportasi laut, dan perlindungan konsumen. Dia menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan berbagai perencanaan terkait perubahan iklim di tingkat kementerian.

Ketua Dewan Perwakilan Eropa DTIK sekaligus Ketua Edelstaal Group Turgut Torunogullari mengatakan para pengusaha Turki di Eropa kini tidak lagi hanya mengelola usaha kecil dan menengah, tetapi juga perusahaan berskala besar yang memiliki daya saing tinggi serta mampu mengikuti perkembangan digitalisasi, teknologi, dan transformasi berkelanjutan.

Sementara itu, Duta Besar Turkiye untuk Den Haag Fatma Ceren Yazgan mengatakan seluruh institusi pemerintah terus mendukung para pelaku usaha dan menekankan pentingnya memperkuat jejaring kerja sama bisnis.

Ketua DEIK Nail Olpak juga menegaskan pentingnya meningkatkan kolaborasi antarpengusaha Turki di berbagai negara.

Pertemuan tersebut ditutup dengan panel bertajuk "Masa Depan Dunia Usaha Turki di Eropa: Transformasi Digital dan Daya Saing Global."