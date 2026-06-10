Inflasi AS capai level tertinggi dalam tiga tahun pada Mei

Data terbaru menunjukkan inflasi di Amerika Serikat terus meningkat selama tiga bulan berturut-turut, dengan sektor energi menjadi pendorong utama kenaikan harga

Lonjakan harga energi dorong inflasi AS ke level tertinggi sejak 2023 Data terbaru menunjukkan inflasi di Amerika Serikat terus meningkat selama tiga bulan berturut-turut, dengan sektor energi menjadi pendorong utama kenaikan harga

Tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat mencapai level tertinggi dalam tiga tahun terakhir pada Mei 2026, didorong terutama oleh lonjakan harga energi yang terus menekan biaya hidup masyarakat.

Data resmi Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) yang dirilis pada Rabu (10/6) menunjukkan inflasi tahunan AS naik menjadi 4,2 persen pada Mei, tertinggi sejak April 2023.

Kenaikan tersebut menandai peningkatan inflasi tahunan selama tiga bulan berturut-turut setelah pada April 2026 tercatat sebesar 3,8 persen.

Di antara berbagai komponen pembentuk inflasi, sektor energi mencatat kenaikan paling tajam dengan lonjakan 23,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, inflasi harga pangan tercatat sebesar 3,1 persen secara tahunan.

Secara bulanan, inflasi di Amerika Serikat berada di level 0,5 persen pada Mei, sedikit lebih rendah dibandingkan 0,6 persen pada April.