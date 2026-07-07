Lonjakan harga minyak akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah kembali menekan sentimen pasar global, sementara pelaku pasar menunggu risalah rapat the Fed

Ketegangan di Selat Hormuz dorong harga minyak naik, pasar global bergejolak Lonjakan harga minyak akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah kembali menekan sentimen pasar global, sementara pelaku pasar menunggu risalah rapat the Fed

Pasar keuangan global bergerak bervariasi pada Selasa setelah ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat menyusul laporan bahwa Iran menembakkan rudal ke kapal-kapal dagang di Selat Hormuz.

Insiden tersebut memicu lonjakan harga minyak, meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi global, dan mendorong pelaku pasar meninjau kembali prospek kebijakan suku bunga bank sentral, terutama Federal Reserve (The Fed).

Harapan akan terciptanya perdamaian di kawasan yang sempat menguat setelah penandatanganan kesepakatan Amerika Serikat-Iran pada 18 Juni kini kembali memudar.

Menurut Axios, Iran menembakkan sedikitnya dua rudal ke kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat diperkirakan akan memberikan respons.

Rapuhnya proses perdamaian di Timur Tengah kembali menjadi sorotan seiring harga minyak naik 0,7 persen menjadi US$72,60 per barel, meski masih berada di bawah level sebelum perang.

Kenaikan harga minyak memicu kembali risiko inflasi, sehingga ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter bank-bank sentral ikut berubah. Pasar kini memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga satu kali hingga akhir tahun.

Analis menilai risalah rapat The Fed yang akan dirilis pada Rabu dapat memberikan petunjuk mengenai langkah kebijakan bank sentral Amerika Serikat selanjutnya.

Anggota Dewan Gubernur The Fed Christopher Waller mengatakan risiko inflasi dan ketenagakerjaan kini berbalik dibandingkan setahun lalu.

Menurutnya, meski pasar tenaga kerja Amerika Serikat mulai stabil, kenaikan inflasi membuat bank sentral perlu mengevaluasi kembali pendekatan kebijakan moneternya.

Data nonfarm payroll Amerika Serikat yang dirilis pekan lalu tercatat lebih rendah dari perkiraan. Kondisi tersebut memperkuat ekspektasi bahwa The Fed belum akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat, sementara perhatian investor juga tertuju pada perkembangan sektor teknologi dan industri semikonduktor.

Kesepakatan baru yang diteken sejumlah produsen chip utama masih menopang prospek pertumbuhan, meski kekhawatiran terhadap kenaikan biaya produksi chip yang berpotensi dibebankan kepada konsumen tetap membayangi dan dapat menekan permintaan.

Saham Broadcom melonjak hampir 4 persen setelah perusahaan memperpanjang kerja sama dengan Apple untuk mengembangkan dan memasok chip khusus hingga 2031.

Di sisi lain, Indeks Manajer Pembelian (PMI) sektor jasa Institute for Supply Management (ISM) Amerika Serikat turun menjadi 54 pada Juni, lebih rendah dari perkiraan pasar.

Sementara itu, PMI sektor jasa versi S&P Global naik 0,5 poin menjadi 51,2 pada Juni, sedangkan PMI gabungan manufaktur dan jasa meningkat 0,4 poin menjadi 51,9.

Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun bergerak stabil di level 4,48 persen, sedangkan indeks dolar AS turun tipis ke posisi 100,8.

Harga emas tertekan dan turun 0,2 persen menjadi US$4.165 per ons pada Senin, mengakhiri reli selama tiga hari. Pelemahan dipicu ekspektasi bahwa kenaikan harga energi akibat risiko geopolitik di Timur Tengah dapat mendorong bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat.

Pada awal perdagangan Selasa, harga emas kembali melemah sekitar 1 persen menjadi US$4.123 per ons.

Di Wall Street, indeks S&P 500 menguat 0,72 persen, Nasdaq naik 1,12 persen, dan Dow Jones bertambah 0,29 persen pada Senin. Dow Jones ditutup pada rekor tertinggi baru, namun indeks-indeks utama Amerika Serikat dibuka melemah pada perdagangan Selasa.

Di Eropa, bursa saham bergerak bervariasi di tengah rilis sejumlah data ekonomi kawasan. Kepercayaan investor zona euro meningkat bulan ini, sementara Indeks Harga Produsen (PPI) naik 0,2 persen secara bulanan dan 5,9 persen secara tahunan pada Mei.

Pada saat yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pembicaraan antara Ukraina dan Rusia yang digelar di sela KTT NATO di Ankara pada Selasa diyakini akan membuahkan hasil.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kebutuhan pertahanan udara Ukraina juga akan menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut.

Menyusul perkembangan tersebut, indeks FTSE 100 Inggris turun 0,26 persen dan CAC 40 Prancis melemah 0,33 persen. Sebaliknya, DAX 40 Jerman naik 0,15 persen dan FTSE MIB 30 Italia menguat 0,27 persen.

Di Asia, kenaikan harga minyak dan kekhawatiran terhadap valuasi saham perusahaan semikonduktor memicu aksi jual di pasar saham.

Samsung Electronics melaporkan laba operasional meningkat menjadi sekitar US$58,5 miliar. Namun, kekhawatiran investor mengenai keberlanjutan pertumbuhan setelah besarnya investasi pusat data kecerdasan buatan (AI) menekan harga saham perusahaan tersebut.

Sementara itu, pengeluaran rumah tangga Jepang pada Mei turun 0,4 persen secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan. Data tersebut mengindikasikan Bank of Japan (BoJ) berpeluang mempertahankan kebijakan moneter yang cenderung ketat.

Menjelang penutupan perdagangan Selasa, indeks Nikkei 225 Jepang turun 2,4 persen, Kospi Korea Selatan merosot 8 persen, Shanghai Composite China melemah 1,6 persen, dan Hang Seng Hong Kong turun 0,7 persen.