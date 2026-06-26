Risiko inflasi bergeser ke sektor digital di tengah lonjakan permintaan cip

Sentimen kehati-hatian di pasar global meningkat seiring lonjakan biaya cip untuk sektor AI dan teknologi yang memicu kekhawatiran terhadap inflasi serta profitabilitas perusahaan

Kekhawatiran biaya cip picu peningkatan persepsi risiko di pasar global Sentimen kehati-hatian di pasar global meningkat seiring lonjakan biaya cip untuk sektor AI dan teknologi yang memicu kekhawatiran terhadap inflasi serta profitabilitas perusahaan

Sentimen kehati-hatian di pasar global meningkat di tengah kekhawatiran bahwa lonjakan biaya di sektor teknologi dan kecerdasan buatan (AI) dapat melemahkan permintaan konsumen, meskipun optimisme terhadap terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah masih bertahan.

Risiko inflasi yang sebelumnya didorong oleh kenaikan harga energi kini bergeser ke sektor digital akibat meningkatnya permintaan cip untuk kebutuhan AI dan teknologi. Proyeksi menunjukkan tekanan harga akibat permintaan yang melampaui pasokan dapat menyulitkan konsumen memperoleh produk digital serta memicu kekhawatiran terhadap profitabilitas perusahaan AI dan teknologi.

Sebagai contoh, Apple telah menaikkan harga berbagai produknya akibat tingginya biaya cip.

Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi (PCE) inti Amerika Serikat, yang menjadi acuan inflasi Federal Reserve di luar komponen makanan dan energi, naik 0,3 persen secara bulanan dan 3,4 persen secara tahunan pada Mei, sesuai dengan perkiraan. Kenaikan tahunan tersebut merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2023.

Data PCE inti juga meningkat sesuai ekspektasi. Para analis menilai data tersebut belum menunjukkan memburuknya perilaku harga dalam jangka ke depan meskipun harga minyak sempat tinggi pada April dan Mei, sehingga muncul perkiraan bahwa inflasi yang dipicu energi akan melambat dalam beberapa waktu mendatang.

Setelah data tersebut dirilis, ekspektasi bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga dua kali hingga akhir tahun melemah, sementara perkiraan kenaikan suku bunga yang sebelumnya diperkirakan terjadi pada September bergeser ke Oktober.

Ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,1 persen secara tahunan pada kuartal pertama, sementara jumlah klaim awal tunjangan pengangguran turun 12.000 menjadi 215.000 pada pekan yang berakhir 20 Juni, lebih baik dari perkiraan.

Pesanan barang tahan lama pada Mei turun 4,5 persen, lebih rendah dari perkiraan pasar.

Di sisi lain, muncul laporan bahwa Iran akan mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Amerika Serikat dan para menteri luar negeri Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) menyatakan setiap upaya untuk mengenakan biaya pelayaran di Selat Hormuz tidak dapat diterima serta mendesak semua pihak melanjutkan perundingan guna mencapai kesepakatan final.

UK Maritime Trade Operations juga melaporkan sebuah kapal diserang di dekat Selat Hormuz untuk pertama kalinya sejak tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.

Tren penurunan harga minyak dalam beberapa hari terakhir berbalik pada Kamis setelah minyak mentah Brent naik 2,1 persen menjadi 74,96 dolar AS per barel. Namun pada Jumat, harganya kembali turun 1,2 persen menjadi 74,1 dolar AS per barel.

Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun turun sekitar tiga basis poin menjadi 4,36 persen pada Kamis, level terendah sejak 8 Mei, dan bergerak stabil pada Jumat.

Indeks Dolar AS turun 0,1 persen menjadi 101,3 pada Jumat.

Harga emas melemah 0,4 persen menjadi 4.009 dolar AS per ons pada hari yang sama.

Pada perdagangan Kamis, indeks S&P 500 bergerak datar, Nasdaq turun 0,46 persen, sedangkan Dow Jones naik 0,14 persen. Bursa saham Amerika Serikat juga dibuka melemah pada Jumat.

Di Eropa, selera risiko justru meningkat seiring turunnya harga minyak yang mengurangi risiko terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Optimisme terhadap penurunan harga energi turut meredakan dilema inflasi dan perlambatan ekonomi di kawasan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang memenangkan Bayer dalam perkara herbisida Roundup memicu harapan berkurangnya risiko hukum perusahaan tersebut. Saham Bayer kemudian melonjak hampir 19 persen dan mencapai level tertinggi sejak pertengahan Februari.

Prancis dan Italia juga dilaporkan sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk pertahanan dan energi.

Pada Kamis, indeks FTSE 100 Inggris naik 0,65 persen, CAC 40 Prancis menguat 0,55 persen, DAX 40 Jerman bertambah 1,03 persen, dan FTSE MIB 30 Italia naik 0,28 persen. Namun, bursa saham Eropa dibuka melemah pada Jumat.

Tekanan jual muncul di pasar Asia, terutama pada sektor AI dan teknologi.

Tingkat inflasi Tokyo tercatat sebesar 1,7 persen, lebih tinggi dari perkiraan, sehingga memperkuat ekspektasi bahwa Bank of Japan (BoJ) akan mempertahankan sikap kebijakan moneter yang ketat dengan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga hingga akhir tahun.

Nilai tukar dolar AS terhadap yen Jepang sempat menyentuh level tertinggi dalam 40 tahun di 161,95 sebelum kembali melemah di tengah ekspektasi adanya intervensi otoritas Jepang. Pada Jumat, nilai tukar tersebut turun 0,1 persen menjadi 161,63.

Menjelang penutupan perdagangan, indeks Nikkei 225 Jepang turun 4,5 persen, Kospi Korea Selatan merosot 6,9 persen, Shanghai Composite China melemah 1,7 persen, dan Hang Seng Hong Kong turun 1,9 persen.