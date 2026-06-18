Iran percepat pemulihan industri petrokimia pascaperang

Iran menyatakan hampir 89 persen unit petrokimia yang sempat berhenti beroperasi akibat perang telah kembali aktif

Iran sebut 89 persen fasilitas petrokimia yang terdampak perang kembali beroperasi Iran menyatakan hampir 89 persen unit petrokimia yang sempat berhenti beroperasi akibat perang telah kembali aktif

Iran menyatakan hampir 89 persen unit petrokimia yang sempat berhenti beroperasi akibat perang terbaru kini telah kembali berproduksi, menandai kemajuan signifikan dalam upaya pemulihan sektor industri strategis negara tersebut.

Kepala Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC), Mohammad Shariatmadari, mengatakan berbagai langkah intensif dilakukan untuk mempertahankan produksi meskipun infrastruktur industri penting sempat menjadi sasaran serangan.

"Sekitar 89 persen unit yang sebelumnya berhenti berproduksi telah kembali masuk ke siklus produksi dan saat ini sudah beroperasi," kata Shariatmadari dalam acara penandatanganan proyek rekonstruksi kompleks petrokimia yang rusak, seperti dikutip kantor berita semi-resmi ISNA pada Kamis.

Shariatmadari mengatakan sejumlah fasilitas bahkan kini mampu berproduksi melampaui kapasitas nominalnya, meskipun sebagian lainnya masih belum kembali ke tingkat produksi penuh.

Menurut dia, tujuan perusahaan tidak hanya memulihkan kapasitas produksi yang hilang akibat perang, tetapi juga meningkatkan teknologi, memperkuat ketahanan industri, serta mengurangi ketergantungan pada pemasok asing untuk peralatan dan teknologi sensitif.

Selama perang berlangsung, sektor petrokimia Iran menjadi salah satu sektor industri yang terkena serangan Israel, termasuk terhadap pusat-pusat petrokimia utama di Asaluyeh dan Mahshahr.

Fasilitas-fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam produksi dan ekspor petrokimia Iran.

Serangan itu merusak sebagian infrastruktur produksi dan utilitas negara tersebut, sehingga mendorong upaya rekonstruksi dan pemulihan bertahap terhadap fasilitas yang terdampak.

PGPIC merupakan perusahaan induk petrokimia terbesar di Iran dan menyumbang porsi signifikan terhadap produksi maupun ekspor petrokimia negara itu.