Harga minyak turun lebih dari 3 persen seiring harapan kesepakatan AS-Iran

Harga minyak dunia turun lebih dari 3 persen di tengah harapan kesepakatan AS dan Iran

Harga minyak dunia turun lebih dari 3 persen pada Jumat seiring meningkatnya harapan tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang dapat meredakan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi di Timur Tengah.

Harga minyak mentah Brent tercatat turun lebih dari 3 persen menjadi sekitar 96 dolar AS per barel pada pukul 11.20 GMT, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) juga melemah 3,6 persen ke kisaran 91,2 dolar AS per barel.

Penurunan ini terjadi setelah pada sesi sebelumnya harga minyak sempat melonjak sekitar 4,5 persen mendekati 100 dolar AS per barel akibat kekhawatiran atas risiko geopolitik dan dampak ketegangan kawasan terhadap arus energi.

Sentimen pasar berubah setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington “sangat dekat” untuk mencapai kesepakatan dengan Iran menjelang berakhirnya gencatan senjata selama dua pekan.

Trump menyebut kesepakatan tersebut berpotensi menekan harga minyak dan inflasi, serta mengindikasikan bahwa putaran pembicaraan langsung berikutnya dapat berlangsung “mungkin akhir pekan ini.”

Penurunan harga juga dipengaruhi ekspektasi meredanya ketegangan kawasan setelah Israel dan Lebanon sepakat memulai gencatan senjata selama 10 hari sejak Kamis pukul 21.00 GMT, menyusul perundingan di Washington.

Meski demikian, harga minyak masih berada pada level tinggi karena pelaku pasar terus mencermati ketidakpastian terkait Selat Hormuz serta prospek tercapainya kesepakatan jangka panjang antara Washington dan Teheran.