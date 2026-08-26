Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan Turkiye akan terus mengejar pembangunan dan kesejahteraan serta mempertahankan target di bidang ketenagakerjaan, ekspor, pertanian, dan pariwisata meski terdampak krisis kawasan

Erdogan tegaskan Turkiye tetap kejar target ekonomi di tengah konflik kawasan Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan Turkiye akan terus mengejar pembangunan dan kesejahteraan serta mempertahankan target di bidang ketenagakerjaan, ekspor, pertanian, dan pariwisata meski terdampak krisis kawasan

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menegaskan negaranya akan terus melangkah menuju pembangunan dan kesejahteraan serta mempertahankan target-target ekonominya meski berbagai konflik dan ketegangan masih berlangsung di kawasan.

“Turkiye berada di jalur yang benar, insyaallah. Arahnya jelas dan cepat atau lambat akan mencapai tujuannya,” kata Erdogan dalam pidatonya setelah rapat Kabinet di Ahlat, Provinsi Bitlis, pada Selasa.

“Turkiye aman. Amanah yang dipercayakan kepada tangan-tangan yang aman, yang mewakili 86 juta orang, berada dalam perlindungan. Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan membiarkan amanah suci ini ternodai,” tambahnya.

Rapat Kabinet yang dipimpin Erdogan digelar di Kompleks Kepresidenan Ahlat.

Erdogan mengatakan rapat tersebut membahas sejumlah isu, termasuk kebijakan luar negeri, perdagangan, keamanan, serta proses “Turkiye Bebas Terorisme” yang dijalankan pemerintah.

Ia mengatakan krisis ekonomi di kawasan turut berdampak terhadap Turkiye, tetapi pemerintah akan tetap berkomitmen pada target-targetnya di bidang ketenagakerjaan, ekspor, pertanian, dan pariwisata.

Mengenai dampak ekonomi dari ketegangan antara Iran dan AS, Erdogan mengatakan, “Seiring gelombang kejut yang ditimbulkan ketegangan Iran-Amerika terhadap perekonomian global secara bertahap kehilangan pengaruhnya dari waktu ke waktu, kita akan memiliki kesempatan untuk melihat secara jelas dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.”

Proses ‘Turkiye Bebas Terorisme’

Menyinggung proses “Turkiye Bebas Terorisme”, Erdogan menyoroti undang-undang yang baru-baru ini disahkan parlemen dengan 467 suara dukungan. Ia menyebut persetujuan tersebut sebagai konsensus bersejarah yang semakin memperkuat proses tersebut.

“Demokrasi Turkiye memiliki kematangan untuk menyelesaikan setiap persoalan ketika bertindak dengan pemahaman yang menempatkan negara dan bangsa sebagai pusat perhatian, bukan perhitungan politik sehari-hari,” katanya.

Erdogan mengajak masyarakat dari seluruh pandangan politik untuk berkontribusi dalam proses tersebut, yang menurutnya merupakan persoalan seluruh negara dan 86 juta penduduknya, bukan hanya pemerintah dan aliansi yang mendukungnya.

“Mari kita tunaikan dengan baik utang rasa terima kasih kita kepada para syuhada dan veteran dengan membebaskan Turkiye dari terorisme,” kata Erdogan.

Ia memperingatkan bahwa setiap upaya yang mempersulit, menyabotase atau memprovokasi proses tersebut, maupun pihak yang menentangnya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan sejarah.

Erdogan juga menyerukan organisasi masyarakat sipil dan para tokoh masyarakat di kawasan untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap proses tersebut.

Konflik kawasan dan perdamaian

Mengenai berbagai konflik di kawasan, Erdogan kembali menegaskan upaya Turkiye untuk mendorong terciptanya perdamaian.

“Ketika Turkiye bersama seluruh rakyatnya mengupayakan perdamaian bagi semua pihak di kawasan, rencana jaringan kriminal yang dibangun di atas darah dan konflik mulai terganggu,” katanya.

“Kami melihat skenario berdarah seperti apa yang sedang dirancang untuk kawasan kami. Insyaallah, kami tidak akan membiarkan skenario itu dilaksanakan.”

“Kami tidak akan berhenti bekerja untuk mewujudkan perdamaian di kawasan hanya karena sebagian pihak tidak menginginkannya, merasa terganggu atau melihat rencana mereka terhambat,” tambah Erdogan.

Ia mengatakan Turkiye akan terus mendukung pemulihan negara-negara tetangganya meskipun mendapat tentangan dari pihak yang ia gambarkan sebagai “jaringan kriminal dengan darah orang-orang tak berdosa di tangan mereka.”

“Kami tidak memiliki agenda atau niat tersembunyi, bertentangan dengan apa yang diklaim sebagian pihak. Tujuan kami adalah terciptanya suasana damai di sekitar kami,” kata Erdogan.