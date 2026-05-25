China kirim bantuan 15.000 ton beras ke Kuba

China mengirim bantuan 15.000 ton beras ke Kuba di tengah tekanan ekonomi dan krisis bahan bakar

China mulai salurkan bantuan pangan 60.000 ton beras untuk Kuba

China mengirimkan bantuan beras sebanyak 15.000 ton kepada Kuba di tengah tekanan ekonomi dan krisis bahan bakar yang masih melanda negara Karibia tersebut.

Media pemerintah China pada Senin melaporkan pengiriman itu merupakan bagian pertama dari paket bantuan pangan yang lebih besar dengan total 60.000 ton beras.

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel Bermudez mengatakan negaranya telah menerima bantuan tersebut dan memuji hubungan persahabatan serta kerja sama erat antara Havana dan Beijing.

Dalam unggahannya di platform media sosial X, Diaz-Canel menyebut solidaritas “mulia” dari China akan memberi manfaat bagi jutaan warga Kuba, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Kapal pengangkut bantuan tiba di Pelabuhan Havana pada Sabtu.

Sisa pengiriman bantuan beras dijadwalkan tiba secara bertahap dalam beberapa waktu mendatang.

Menurut media pemerintah China, Duta Besar China untuk Kuba Hua Xin menghadiri seremoni penyerahan bantuan tahap pertama dalam program bantuan pangan darurat Beijing untuk Havana.

Hua mengatakan bantuan tersebut menjadi bagian penting dari paket dukungan China kepada Kuba di tengah situasi internasional yang disebutnya kompleks.

Ia juga menegaskan China akan terus memperkuat kerja sama praktis dengan Kuba dan mendukung kedaulatan serta martabat nasional negara itu.

China selama ini berulang kali menentang tekanan Amerika Serikat terhadap Kuba dan menyerukan pencabutan sanksi serta pembatasan terhadap negara tersebut.

Kuba menghadapi krisis bahan bakar sejak embargo minyak AS diberlakukan pada 30 Januari, disertai kekurangan listrik dan pemadaman berulang.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya beberapa kali menyatakan Kuba akan menjadi target berikutnya setelah operasi militer terhadap Iran dan mengklaim negara pulau itu akan segera “gagal”.