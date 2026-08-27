China menentang keras rencana AS mengenakan tarif tambahan sebesar 7,5 persen terhadap barang impor dari China dan memperingatkan akan mengambil langkah balasan jika diperlukan

Beijing tolak rencana AS tambah tarif 7,5 persen terhadap produk China China menentang keras rencana AS mengenakan tarif tambahan sebesar 7,5 persen terhadap barang impor dari China dan memperingatkan akan mengambil langkah balasan jika diperlukan

China menentang keras rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengenakan tarif tambahan sebesar 7,5 persen terhadap barang impor dari negara tersebut dan memperingatkan akan mengambil langkah balasan jika diperlukan.

“AS telah mempolitisasi isu ekonomi dan perdagangan, yang merupakan bentuk khas unilateralisme dan proteksionisme. China dengan tegas menentang hal ini,” kata Juru Bicara Kementerian Perdagangan China Huang Ling dalam konferensi pers rutin di Beijing, Kamis.

Huang mengatakan kapasitas produksi seharusnya dinilai secara komprehensif, objektif, dan adil, bukan digunakan sebagai alasan untuk menerapkan kebijakan proteksionis.

“Kami akan terus memantau secara ketat dan mengevaluasi secara menyeluruh langkah-langkah AS selanjutnya serta mempertahankan hak untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan,” kata Huang.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi laporan bahwa pemerintahan AS sedang mempertimbangkan pengenaan tarif tambahan sebesar 7,5 persen terhadap impor dari China dengan alasan dugaan kelebihan kapasitas manufaktur.

Menurut laporan media, besaran akhir tarif tersebut hingga kini belum diputuskan.

Ketegangan terbaru itu bermula dari penyelidikan berdasarkan Section 301 yang diluncurkan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada Maret terhadap praktik manufaktur di China dan 15 perekonomian lainnya.

Beijing menolak tudingan Washington mengenai kelebihan kapasitas industri. China berpendapat bahwa produksi dan permintaan global harus dinilai dari perspektif internasional dan produksi yang melebihi konsumsi domestik tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kelebihan kapasitas.