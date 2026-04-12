Yordania kecam Israel atas pembatasan ibadah terhadap umat Kristen di Yerusalem Yordania menegaskan tidak ada kedaulatan Israel atas Yerusalem dan menilai pembatasan melanggar status historis dan hukum Yerusalem

Yordania mengecam tindakan polisi Israel terhadap umat Kristen di Yerusalem Timur yang diduduki saat perayaan Holy Fire, dengan menyebutnya sebagai langkah ilegal yang melanggar status historis dan hukum kota tersebut.

Kementerian Luar Negeri Yordania dalam pernyataan pada Sabtu menyampaikan “penolakan dan kecaman penuh” terhadap pembatasan yang dinilai tidak sah dan menargetkan umat Kristen selama perayaan keagamaan tersebut.

Pemerintah Yordania menegaskan perlunya menghentikan seluruh tindakan yang menghalangi umat Muslim dan Kristen menjalankan ibadah di tempat suci mereka.

Yordania juga menyerukan penghormatan terhadap status historis dan hukum Yerusalem serta situs-situs sucinya, dengan menegaskan bahwa “tidak ada kedaulatan Israel atas Yerusalem.”

Selain itu, Yordania mendesak komunitas internasional untuk menjalankan tanggung jawab hukum dan moral guna menekan Israel agar menghentikan pelanggaran terhadap tempat suci Islam dan Kristen di kota tersebut.

Yordania juga menekankan pentingnya menjamin hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat berdasarkan solusi dua negara.

Sementara itu, pasukan Israel memberlakukan pembatasan militer ketat di seluruh Yerusalem pada Sabtu, terutama di sekitar Gerbang Damaskus dan Kota Tua, saat gereja-gereja memperingati Holy Fire menjelang Paskah Ortodoks.

Sebelumnya, Israel menutup Gereja Makam Kudus dan Masjid Al-Aqsa selama 40 hari sejak 28 Februari dengan alasan keamanan di tengah perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, sebelum kembali dibuka pada Rabu.

Sebelum pembukaan kembali gereja, otoritas Israel juga mencegah umat Kristen Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki untuk melaksanakan doa Minggu Palma di Gereja Makam Kudus, yang menjadi langkah belum pernah terjadi sebelumnya dan menuai kecaman internasional luas.