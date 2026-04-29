Warga Palestina tewas ditembak tentara Israel di Tepi Barat

Seorang warga Palestina tewas akibat tembakan tentara Israel di kota Silwad, sebelah timur Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Dalam pernyataannya, kementerian menyebut Otoritas Umum Urusan Sipil melaporkan kematian Abdel Halim Ruhi Hammad (37), yang ditembak pasukan Israel pada hari yang sama. Disebutkan pula bahwa jenazah korban saat ini ditahan oleh pihak Israel.

Saksi mata kepada Anadolu mengatakan pasukan Israel menggerebek kota tersebut dan melakukan penggeledahan rumah-rumah warga Palestina serta melakukan kekerasan terhadap penduduk. Tentara juga dilaporkan membawa seorang korban luka dari dalam rumah keluarga Ruhi dalam penggerebekan yang dimulai sekitar pukul 01.30 waktu setempat.

Militer Israel dalam pernyataannya mengatakan bahwa dalam kegiatan operasional di desa Silwad, dua orang menyerang dua tentara Israel yang kemudian mengalami luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.

Pasukan Israel secara rutin melakukan penggerebekan ke rumah warga Palestina, menahan penduduk, serta melakukan tindakan kekerasan.

Insiden ini terjadi di tengah peningkatan signifikan operasi penangkapan di Tepi Barat sejak Oktober 2023, dengan lebih dari 23.000 penangkapan tercatat, menurut Perhimpunan Tahanan Palestina.

Tepi Barat juga mengalami peningkatan operasi militer Israel dan serangan pemukim, yang mengakibatkan sedikitnya 1.154 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka, menurut data resmi.