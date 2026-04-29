Utusan Suriah sebut Israel picu ketegangan di wilayahnya

Utusan Suriah untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa Israel secara sengaja berupaya menggoyahkan stabilitas Suriah, di tengah upaya Damaskus untuk memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan.

Dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai Timur Tengah pada Selasa, Ibrahim Olabi menyatakan bahwa upaya Suriah dalam membangun keamanan telah mendapat sambutan luas dari komunitas internasional, namun saat ini terhambat oleh pendudukan Israel dan praktik yang disebutnya sebagai tindakan kriminal di Suriah selatan.

Ia menambahkan bahwa pasukan pendudukan Israel berupaya dengan berbagai cara untuk memprovokasi rakyat Suriah.

Meski mengkritik Israel, Olabi mengakui bahwa situasi kawasan secara umum menunjukkan perbaikan dalam beberapa pekan terakhir, meskipun penyelesaian akhir konflik belum tercapai dan kondisi masih rentan memburuk kembali.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara yang berperan sebagai mediator, termasuk Pakistan, negara-negara Arab Teluk, Mesir, dan Turkiye, atas kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas kawasan.

Olabi turut menyatakan dukungan terhadap upaya diplomatik Amerika Serikat untuk meredakan ketegangan, termasuk langkah Presiden Donald Trump, serta menyambut perpanjangan gencatan senjata di Lebanon.

Ia memperingatkan bahwa Timur Tengah dalam beberapa pekan terakhir menghadapi ancaman serius terhadap stabilitas.

Terkait kelompok bersenjata, Olabi menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah Lebanon yang menolak aktivitas militer di luar kendali negara, termasuk yang melibatkan Hizbullah.

Ia juga mengingatkan adanya eskalasi serius serta langkah sepihak Israel di Tepi Barat yang diduduki, dan mendesak penghentian tindakan yang dapat merusak upaya solusi dua negara.