Serangan drone Ukraina hantam kilang minyak utama di Moskow

Serangan drone skala besar yang menghantam Moskow memaksa Bandara Sheremetyevo mengevakuasi penumpang ke area aman untuk pertama kalinya sejak konflik Rusia-Ukraina berlangsung

Ukraina akui serang kilang minyak dan infrastruktur strategis Rusia Serangan drone skala besar yang menghantam Moskow memaksa Bandara Sheremetyevo mengevakuasi penumpang ke area aman untuk pertama kalinya sejak konflik Rusia-Ukraina berlangsung

Moskow menjadi sasaran salah satu serangan drone Ukraina terbesar sejak perang dimulai, dengan sebuah kilang minyak terkena serangan dan sekitar 200 drone dicegat saat mendekati ibu kota Rusia, kata Wali Kota Moskow Sergey Sobyanin pada Kamis.

Dalam unggahan di Telegram, Sobyanin mengatakan sistem pertahanan udara Rusia terus berupaya menangkis serangan yang ia sebut berskala besar.

"Pasukan pertahanan udara terus menangkis serangan besar-besaran. Beberapa drone berhasil mencapai MNPZ," kata Sobyanin, merujuk pada salah satu kilang minyak utama di Moskow.

Serangan terbesar yang sebelumnya dilaporkan terjadi pada 17 Mei, ketika otoritas Rusia menyatakan sistem pertahanan udara mencegat 81 drone yang menuju ibu kota. Otoritas juga melaporkan berhasil menjatuhkan 61 drone pada 7 Mei dan 38 drone pada 16 Mei.

Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sistem pertahanan udara menghancurkan 555 drone Ukraina di berbagai wilayah negara itu dalam semalam.

Sementara itu, Bandara Sheremetyevo di Moskow mengevakuasi penumpang ke area aman yang telah ditentukan selama serangan berlangsung. Menurut otoritas Rusia, langkah tersebut menjadi yang pertama kali dilakukan di bandara itu sejak konflik dimulai.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengonfirmasi serangan terhadap kilang minyak di Moskow tersebut.

"Tadi malam, kemampuan serangan jarak jauh kami kembali menjangkau wilayah Moskow. Untuk kedua kalinya dalam sepekan, kilang minyak Moskow berhasil diserang," kata Zelenskyy dalam pernyataan di Telegram.

Zelenskyy menambahkan bahwa sejumlah target lain di wilayah Rostov, Rusia, serta beberapa wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Rusia juga menjadi sasaran serangan.

Secara terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengonfirmasi operasi tersebut dan menyatakan bahwa selain kilang minyak Moskow, sebuah jembatan rel di atas Kanal Krimea Utara juga menjadi sasaran.

Mereka juga menyebut depot minyak Gukovo di wilayah Rostov, Rusia, turut diserang.

"Selain itu, pasukan kami menyerang jembatan jalan raya di atas Sungai Kalka dekat desa Hranitne di wilayah Donetsk, serta jembatan kereta api di atas Kanal Krimea Utara di kawasan Razdolnensky, Krimea," demikian pernyataan tersebut.