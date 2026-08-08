Turkiye bantah Pakta Pertahanan Bersama Makkah bertentangan dengan Pasal 5 NATO

Pusat Anti Disinformasi Turkiye menegaskan bahwa kesepakatan tersebut berfokus pada kerja sama pertahanan, industri militer, berbagi teknologi, dan peningkatan stabilitas regional

Turkiye tegaskan Pakta Pertahanan Bersama Makkah bukan alternatif bagi NATO Pusat Anti Disinformasi Turkiye menegaskan bahwa kesepakatan tersebut berfokus pada kerja sama pertahanan, industri militer, berbagi teknologi, dan peningkatan stabilitas regional

Direktorat Komunikasi Turkiye membantah klaim yang beredar di media sosial bahwa Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan bertentangan dengan Pasal 5 Traktat NATO atau membentuk aliansi militer baru yang sejajar dengan NATO.

Menurut pemerintah Turkiye, perjanjian tersebut justru melengkapi komitmen aliansi yang telah ada dan berorientasi pada penguatan keamanan kawasan.

Pasal 5 Traktat Atlantik Utara merupakan klausul pertahanan kolektif NATO yang menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial NSosyal pada Jumat, Pusat Penanggulangan Disinformasi (DMM) Direktorat Komunikasi Turkiye menyebut tuduhan tersebut sebagai "sepenuhnya tidak benar" dan bagian dari "kampanye pembentukan opini yang sumbernya sudah jelas."

Perjanjian disebut tidak bertentangan dengan komitmen NATO

DMM menyatakan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah tidak bertentangan dengan komitmen internasional Turkiye, termasuk kewajibannya sebagai anggota NATO.

Menurut DMM, perjanjian tersebut merupakan mekanisme pelengkap yang mendukung keamanan kawasan.

"Upaya Turkiye mengembangkan kemitraan regional bukan merupakan alternatif terhadap keanggotaannya di NATO," demikian bunyi pernyataan tersebut.

DMM juga menegaskan bahwa Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah "bukan blok militer yang bersifat agresif, melainkan pengaturan pertahanan yang dirancang untuk meningkatkan daya tangkal."

Fokus pada kerja sama pertahanan

Menurut DMM, perjanjian tersebut tidak ditujukan terhadap negara atau blok mana pun.

Kesepakatan itu bertujuan mendorong kerja sama di bidang industri pertahanan, pelatihan militer, berbagi teknologi, serta berbagai upaya untuk memperkuat stabilitas kawasan.

DMM juga mengimbau masyarakat agar tidak mempercayai "klaim yang tidak berdasar dan unggahan yang bersifat manipulatif."

Erdogan: Perjanjian terbuka bagi negara sahabat

Pernyataan DMM disampaikan setelah Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan sebelumnya pada Jumat mengatakan bahwa Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani bersama Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman dan Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif tidak ditujukan kepada negara mana pun.

Menurut Erdogan, perjanjian tersebut juga terbuka bagi negara-negara sahabat lain yang menginginkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan.

Erdogan mengatakan kesepakatan yang didasarkan pada prinsip daya tangkal kolektif itu akan memperkuat kerja sama pertahanan, proyek bersama industri pertahanan, serta upaya pemberantasan terorisme, sekaligus menegaskan kembali komitmen Turkiye untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi berdasarkan hukum internasional.