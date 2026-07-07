Turkiye siap pimpin transformasi industri pertahanan NATO

Turkiye menyatakan siap menjadi salah satu penggerak utama transformasi industri pertahanan NATO dengan menawarkan teknologi yang telah matang di bidang pesawat tempur nirawak, pertahanan udara, teknologi antariksa, hingga sistem penangkal drone

Turkiye tawarkan teknologi pertahanan untuk perkuat NATO Turkiye menyatakan siap menjadi salah satu penggerak utama transformasi industri pertahanan NATO dengan menawarkan teknologi yang telah matang di bidang pesawat tempur nirawak, pertahanan udara, teknologi antariksa, hingga sistem penangkal drone

Turkiye menyatakan siap menjadi salah satu motor penggerak transformasi industri pertahanan NATO dengan menawarkan berbagai teknologi pertahanan yang telah matang, mulai dari pesawat tempur nirawak, sistem serangan jarak jauh, teknologi antariksa, pertahanan udara, hingga sistem penangkal drone. Industri pertahanan Turkiye juga disebut telah digunakan secara luas oleh pasukan NATO di lapangan.

Kepala Sekretariat Industri Pertahanan Turkiye Haluk Gorgun menyampaikan hal tersebut saat membuka Forum Industri Pertahanan NATO yang digelar di Ankara sebagai bagian dari rangkaian KTT NATO, Selasa.

"Industri pertahanan Turkiye siap menjadi salah satu kekuatan pendorong transformasi industri yang dibutuhkan NATO," kata Gorgun.

Menurutnya, perang dan berbagai tantangan keamanan yang terjadi di hampir seluruh kawasan dunia dalam tiga tahun terakhir telah mengubah lanskap pertahanan global.

"Yang pasti, waktu kita sangat terbatas, kapasitas industri harus diperkuat, dan tidak ada satu negara pun yang mampu memikul beban ini sendirian," ujarnya.

Gorgun menyebut forum tersebut menjadi agenda utama KTT NATO tahun ini karena mencerminkan semakin besarnya perhatian aliansi terhadap pentingnya industri pertahanan bagi masa depan NATO.

Ia mengatakan keputusan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menjadikan kapasitas industri pertahanan sebagai salah satu prioritas memberikan arti penting tersendiri bagi forum tersebut.

Menurut Gorgun, penyelenggaraan forum di Turkiye juga menjadi keunikan tersendiri karena di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, industri pertahanan negara itu mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ia mengatakan forum tersebut dipersiapkan melalui koordinasi erat dengan Sekretariat NATO dan tahun ini diikuti peserta dengan tingkat partisipasi tertinggi, baik dari sisi kualitas maupun jumlah.

Gorgun juga mengajak para peserta melihat secara langsung berbagai produk pertahanan yang dipamerkan dalam forum tersebut.

"Saya sangat menyarankan agar tidak melewatkan kesempatan melihat dari dekat Kizilelma," ujarnya, merujuk pada pesawat tempur nirawak buatan perusahaan pertahanan Turkiye, Baykar.

Ia menjelaskan NATO meluncurkan Rencana Aksi Produksi Pertahanan pada KTT Vilnius 2023, menyepakati Komitmen Peningkatan Kapasitas Industri pada KTT Washington 2024, serta berkomitmen mengalokasikan belanja pertahanan sebesar 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada KTT Den Haag tahun lalu.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut menunjukkan semakin kuatnya konsensus di dalam NATO untuk memperluas kapasitas industri pertahanan.

"Target-target tersebut hanya akan menjadi kenyataan apabila seluruh anggota NATO bergerak bersama," katanya.

Gorgun menegaskan industri pertahanan Turkiye telah memiliki solusi yang matang di berbagai bidang prioritas NATO, termasuk pesawat nirawak bersenjata, kemampuan serangan jarak jauh, teknologi antariksa, sistem pertahanan udara, serta teknologi penangkal ancaman drone.

"Bahkan saat ini pasukan NATO telah menggunakan produk-produk kami dengan sukses di lapangan," katanya.

Ia mencontohkan kerja sama pengembangan pesawat latih jet HURJET dengan Spanyol, kemitraan di bidang peperangan elektronik dan keamanan perbatasan dengan Polandia, serta penguatan inventaris militer darat dan laut di Rumania, Hungaria, dan Estonia.

Gorgun juga menyinggung upaya meningkatkan ketahanan armada Bayraktar TB2 yang digunakan Polandia sebagai bagian dari penguatan kerja sama transatlantik.

Menurutnya, drone Bayraktar TB2 juga memberikan keunggulan psikologis bagi Ukraina sejak awal perang pada 2022.

Selain itu, Turkiye terus memberikan dukungan melalui sistem pertahanan udara, amunisi, dan kendaraan lapis baja.

Gorgun mengatakan Ankara ingin membawa seluruh kemampuan tersebut ke dalam berbagai inisiatif baru di bawah payung NATO.

"Kami memandang kolaborasi ini dari perspektif strategis," ujarnya.

Ia menambahkan penyelenggaraan berbagai kegiatan NATO di Turkiye, termasuk di bidang operasi multidomain dan inovasi, serta dukungan teknis terhadap berbagai platform kerja NATO, mencerminkan komitmen tersebut.

Menutup pidatonya, Gorgun berharap forum ini dapat mendukung kemajuan NATO dan mengundang seluruh peserta menghadiri resepsi di fasilitas Turkish Aerospace Industries (TAI) di Ankara yang disebutnya sebagai pusat keunggulan di bidang penerbangan dan antariksa.