Turkiye pamerkan produk industri pertahanan di KTT NATO Ankara

Turkiye akan menampilkan berbagai produk unggulan industri pertahanannya dalam NATO Summit Defense Industry Forum 2026 selama KTT NATO di Ankara

Turkiye tampilkan teknologi pertahanan dan demo udara di KTT NATO Turkiye akan menampilkan berbagai produk unggulan industri pertahanannya dalam NATO Summit Defense Industry Forum 2026 selama KTT NATO di Ankara

Turkiye akan memamerkan berbagai produk unggulan industri pertahanannya dalam NATO Summit Defense Industry Forum 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian KTT NATO di Ankara pekan depan. Forum tersebut juga akan menampilkan demonstrasi terbang sejumlah platform udara buatan dalam negeri.

Acara akan digelar di fasilitas Turkish Aerospace Industries (TAI) di Kahramankazan, Ankara, dan diselenggarakan oleh Sekretariat Industri Pertahanan Turkiye di bawah kepemimpinan Haluk Gorgun.

Forum ini akan menampilkan kemampuan industri pertahanan Turkiye, kemitraan internasional, serta semangat aliansi di antara negara-negara anggota NATO.

Sejumlah pejabat militer dan sipil senior dari NATO dan negara-negara sekutu, serta para eksekutif industri pertahanan internasional dijadwalkan menghadiri acara tersebut.

Berbagai produk industri pertahanan Turkiye akan dipamerkan kepada para peserta.

Selain itu, sejumlah platform penerbangan buatan dalam negeri juga akan melakukan demonstrasi terbang sebagai bagian dari rangkaian acara.

KTT NATO di Ankara akan berlangsung pada 7-8 Juli dan mempertemukan para kepala negara serta kepala pemerintahan dari negara-negara anggota NATO.

Pertemuan tersebut merupakan KTT NATO ke-36 dan menjadi yang kedua kalinya diselenggarakan Turkiye setelah KTT di Istanbul pada 2004.