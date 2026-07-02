Dengan hampir 3.000 personel di berbagai misi, Turkiye menjadi salah satu kontributor terbesar di NATO.

Turkiye perkuat peran sebagai aktor keamanan utama NATO jelang KTT Ankara Dengan hampir 3.000 personel di berbagai misi, Turkiye menjadi salah satu kontributor terbesar di NATO.

Turkiye menegaskan posisinya sebagai salah satu aktor keamanan utama NATO menjelang KTT Kepala Negara dan Pemerintahan NATO di Ankara pada 7-8 Juli, dengan kontribusi hampir 3.000 personel beserta berbagai sistem persenjataan, kendaraan, dan platform militer untuk mendukung berbagai misi aliansi.

Mulai 2028, Turkiye akan memimpin Allied Reaction Force (ARF) NATO, memperkuat perannya dalam keamanan Eropa. Di bawah Konsep Penangkalan dan Pertahanan NATO, Turkiye menjadi salah satu dari sedikit negara anggota yang mampu mengerahkan serta memimpin pasukan reaksi cepat di tingkat operasional.

NATO didirikan pada 4 April 1949 sebagai aliansi pertahanan menghadapi ancaman Uni Soviet. Menurut sumber Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye, dorongan utama Ankara bergabung dengan NATO adalah untuk menyeimbangkan ancaman Uni Soviet terhadap Selat Turki dan wilayah timur negara itu. Setelah mengirim pasukan ke Perang Korea pada 1950, Turkiye resmi menjadi anggota NATO pada 18 Februari 1952.

Sejak bergabung, Turkiye terus memperluas kontribusinya dalam berbagai misi NATO di Afghanistan, Kosovo, Bosnia dan Herzegovina, Libya, serta Irak. Ankara juga terus mendukung misi yang masih berlangsung, termasuk Kosovo Force (KFOR), Operation Sea Guardian, pengamanan Laut Aegea, Standing Naval Forces, Allied Reaction Force, NATO Readiness Initiative, NATO Assurance Measures, dukungan kepada Uni Afrika, serta sistem pertahanan udara dan rudal terintegrasi NATO.

Partisipasi Turkiye dalam latihan NATO juga terus meningkat, dari 34 latihan pada 2023 menjadi 39 pada 2024 dan 50 pada 2025. Dalam latihan Steadfast Dart 2026 di Jerman, Turkiye mengerahkan lebih dari 2.000 personel beserta kekuatan laut, darat, dan udara. Latihan itu juga mencatat sejarah ketika drone bersenjata TB-3 yang diluncurkan dari kapal TCG Anadolu berhasil menyerang sasaran di atas Laut Baltik, menjadi pertama kalinya drone berbasis kapal mendukung latihan tembak langsung dalam sejarah militer.

Turkiye juga memegang berbagai tanggung jawab komando dalam NATO, termasuk memimpin KFOR, Operation Sea Guardian, Standing NATO Maritime Group 2, Standing NATO Mine Countermeasures Group 2, serta Black Sea Task Force Command. Selain itu, Ankara mengembangkan Pusat Keunggulan Sistem Nirawak NATO dan terus berkontribusi melalui misi pengawasan udara, pengisian bahan bakar di udara, serta dukungan citra satelit.

Menurut sumber Kementerian Pertahanan Turkiye, peran Ankara di dalam NATO tidak lagi sekadar sebagai anggota, tetapi sebagai negara yang mampu menghasilkan keamanan, mengelola krisis, dan menawarkan solusi. Dengan kekuatan militer terbesar kedua di NATO, didukung proyek pertahanan seperti Steel Dome, KAAN, dan Altay, Turkiye dinilai menjadi salah satu pilar utama aliansi sekaligus aktor yang berperan dalam membentuk masa depan NATO melalui kemampuan di bidang kecerdasan buatan, pertahanan siber, dan antariksa.

Pada KTT NATO 2026 di Ankara, Turkiye juga berupaya menegaskan komitmen aliansi terhadap perlindungan kawasan Euro-Atlantik melalui persatuan dan solidaritas, sekaligus mendorong penegasan kembali Pasal 5 Traktat Atlantik Utara yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.