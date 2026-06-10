Erdogan: Turkiye tingkatkan persiapan untuk KTT NATO di Ankara

Erdogan menegaskan Turkiye tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas kawasan maupun kepentingannya di Mediterania Timur menjelang penyelenggaraan KTT NATO

Turkiye percepat persiapan KTT NATO, Erdogan soroti stabilitas kawasan Erdogan menegaskan Turkiye tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas kawasan maupun kepentingannya di Mediterania Timur menjelang penyelenggaraan KTT NATO

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya telah mengintensifkan persiapan untuk KTT NATO mendatang di Ankara dan memperingatkan agar tidak ada tindakan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

"Kami telah meningkatkan persiapan agar KTT Ankara menjadi salah satu titik rujukan dalam sejarah NATO," kata Erdogan saat berpidato dalam rapat kelompok parlemen Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) di Ankara, Rabu (10/6).

Erdogan menyebut keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk hadir secara langsung dalam KTT NATO yang dijadwalkan berlangsung pada 7-8 Juli sebagai langkah penting bagi soliditas aliansi tersebut.

"Ini merupakan langkah yang berharga bagi kohesi NATO," ujarnya.

Menurut Erdogan, keamanan Turkiye tidak dimulai dari Hatay, melainkan dari Aleppo, Damaskus, dan Beirut.

"Kami tidak akan mentoleransi fakta yang dipaksakan di negara-negara saudara kami, dan kami juga tidak akan menutup mata terhadap agresi," katanya.

Erdogan juga menyinggung apa yang disebutnya sebagai "khayalan Tanah yang Dijanjikan" dan menegaskan bahwa Turkiye memahami tujuan akhir dari konsep tersebut.

"Atas izin Allah, kami tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi," ujarnya.

Presiden Turkiye itu juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang mengikuti langkah-langkah Israel.

"Tak seorang pun seharusnya mencari petualangan. Tak seorang pun seharusnya mengikuti jejak jaringan pembantaian Zionis," kata Erdogan.

Ia menegaskan bahwa dampak dari tindakan Israel akan meluas apabila tidak dihentikan.

"Jika aksi banditisme Israel tidak dihentikan, seluruh dunia bersama kawasan ini akan menanggung akibatnya," ujar Erdogan.

"Israel harus dihentikan. Ini adalah tugas kemanusiaan. Sejarah tidak boleh dibiarkan terulang kembali," tambahnya.

Erdogan juga memperingatkan pihak mana pun yang mencoba mengganggu kepentingan Turkiye dan warga Siprus Turki di Mediterania Timur.

"Jika hak-hak Turkiye dan hak-hak warga Siprus Turki di Mediterania Timur menjadi sasaran, saya ingin ditegaskan bahwa respons kami akan sangat jelas dan sangat keras," kata Erdogan.