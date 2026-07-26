Turkiye bantu Spanyol tangani kebakaran hutan dengan dua pesawat pemadam

Turkiye mengirim dua pesawat pemadam kebakaran ke Spanyol sebagai respons atas permintaan bantuan dari pemerintah negara tersebut untuk mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan yang masih berlangsung

Turkiye kirim dua pesawat pemadam kebakaran untuk bantu Spanyol padamkan kebakaran hutan Turkiye mengirim dua pesawat pemadam kebakaran ke Spanyol sebagai respons atas permintaan bantuan dari pemerintah negara tersebut untuk mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan yang masih berlangsung

Pemerintah Turkiye mengirim dua pesawat pemadam kebakaran ke Spanyol untuk membantu upaya penanggulangan kebakaran hutan, menyusul permintaan bantuan dari pemerintah Spanyol di tengah kebakaran yang masih melanda sejumlah wilayah di negara tersebut.

Menteri Pertanian dan Kehutanan Turkiye Ibrahim Yumaklı menyampaikan hal itu melalui akun media sosialnya pada Minggu.

Yumaklı mengatakan dirinya mengikuti dengan keprihatinan kebakaran hutan yang masih terjadi di berbagai negara Eropa. Ia juga menyampaikan simpati kepada seluruh negara yang terdampak serta berharap kobaran api dapat segera dikendalikan.

"Sebagai Turkiye, sebagaimana yang telah kami lakukan sebelumnya, kami akan terus berdiri bersama negara-negara yang membutuhkan. Dalam konteks ini, atas permintaan bantuan dari negara sahabat Spanyol, kami telah menugaskan dua pesawat pemadam kebakaran kami," katanya.

Ia mengatakan kedua pesawat tersebut telah diberangkatkan pada hari itu dan berharap seluruh awak pesawat serta tim yang terlibat dalam pemadaman kebakaran dapat menjalankan tugas dengan sukses.

"Kami berharap tidak ada lagi hutan yang terbakar dan tidak ada satu pun nyawa yang menjadi korban di belahan dunia mana pun. Sebab, hutan adalah warisan bersama seluruh umat manusia," ujar Yumaklı.