Kejaksaan Agung Ankara melancarkan operasi gelombang ketiga dalam penyelidikan terhadap organisasi kriminal untuk memperoleh keuntungan yang dipimpin Alihan Kuris

Turkiye keluarkan perintah penahanan terhadap 54 tersangka terkait kelompok Alihan Kuris Kejaksaan Agung Ankara melancarkan operasi gelombang ketiga dalam penyelidikan terhadap organisasi kriminal untuk memperoleh keuntungan yang dipimpin Alihan Kuris

Kejaksaan Agung Ankara mengeluarkan perintah penahanan terhadap 54 tersangka dalam operasi gelombang ketiga yang menargetkan organisasi kriminal untuk memperoleh keuntungan yang dipimpin Alihan Kuris.

Menurut informasi yang diperoleh dari sumber peradilan pada Selasa, operasi gelombang ketiga tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang dijalankan Kejaksaan Agung Ankara.

Dalam operasi tersebut, pihak berwenang mengeluarkan perintah penahanan terhadap 54 tersangka.

Selain itu, pengadilan memutuskan menunjuk wali amanat untuk mengelola 11 perusahaan dan tiga asosiasi yang terkait dengan penyelidikan tersebut.