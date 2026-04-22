Turkiye kecam serangan pemukim Israel di Tepi Barat Turkiye mendesak komunitas internasional menindak pelanggaran di Palestina

Kementerian Luar Negeri Turkiye mengecam keras serangan yang dilakukan pemukim ilegal Israel di Tepi Barat serta pembunuhan terhadap warga sipil Palestina.

Dalam pernyataannya pada Selasa, kementerian menyebut pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendorong kekerasan pemukim melalui kebijakan pendudukan dan genosida, dengan tujuan mengintimidasi rakyat Palestina serta melemahkan upaya mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Turkiye juga kembali menegaskan tuntutannya agar komunitas internasional memastikan pelanggaran yang dilakukan Israel di Palestina tidak dibiarkan tanpa hukuman dan para pelaku dimintai pertanggungjawaban di pengadilan.