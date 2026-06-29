Turkiye menilai keputusan Israel mengenai peristiwa 1915 merupakan upaya bermotif politik untuk mengalihkan perhatian dari dugaan kejahatan terhadap rakyat Palestina

Turkiye: Israel gunakan isu peristiwa 1915 untuk tutupi kejahatan di Gaza Turkiye menilai keputusan Israel mengenai peristiwa 1915 merupakan upaya bermotif politik untuk mengalihkan perhatian dari dugaan kejahatan terhadap rakyat Palestina

Turkiye menuduh Israel berupaya menutupi dugaan kejahatannya terhadap rakyat Palestina melalui keputusan yang bermotif politik terkait peristiwa 1915, seraya menegaskan bahwa pemerintah Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan terhadap warga sipil, terutama di Gaza.

Dalam pernyataannya pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Turkiye menyatakan Israel, yang dituduh melakukan "penindasan sistematis" terhadap rakyat Palestina di hadapan dunia, saat ini sedang menghadapi proses di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida terkait Jalur Gaza.

Kementerian menyebut langkah Israel mengabaikan fakta hukum dan sejarah serta mencerminkan tekanan yang dihadapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan para pejabat yang terkait dengannya. Menurut Turkiye, mereka juga menghadapi surat perintah penangkapan dalam penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap rakyat Palestina.

Turkiye menyatakan akan terus bekerja secara tegas untuk mengakhiri kebijakan ekspansionis dan tindakan yang dinilai mengganggu stabilitas kawasan oleh Israel. Kementerian menambahkan bahwa pemerintahan Netanyahu harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kejahatan terhadap warga sipil, khususnya rakyat Palestina.

Sebelumnya, kabinet Israel pada Minggu menyetujui usulan untuk menetapkan peristiwa 1915 sebagai genosida.

Dalam pernyataan terpisah melalui platform X pada Senin, Kepala Komunikasi Kepresidenan Turkiye Burhanettin Duran menyebut keputusan Israel sebagai bentuk "kemunafikan". Ia mengatakan pemerintah yang "membunuh puluhan ribu warga sipil tak berdosa, termasuk bayi, perempuan, dan lansia" kini menggunakan peristiwa sejarah sebagai alat politik.

Duran menilai pengakuan Israel terhadap peristiwa 1915 sebagai "genosida" merupakan upaya sia-sia untuk menutupi "darah rakyat Palestina yang tidak berdosa", aksi teror negara di Timur Tengah, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia menambahkan pihak yang sedang menghadapi proses hukum atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional tidak berhak "menguliahi Turkiye mengenai sejarah ataupun bertindak sebagai penjaga hati nurani."