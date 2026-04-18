Turkiye dan Pakistan perkuat kerja sama di tengah dinamika kawasan Turkiye dan Pakistan sepakat memperkuat kerja sama di sektor energi, perdagangan, dan pertahanan

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif membahas penguatan hubungan bilateral serta isu kawasan, termasuk perkembangan perundingan gencatan senjata Iran, dalam pertemuan di sela Forum Diplomasi Antalya.

Erdogan mengatakan kedua negara akan terus mengambil langkah untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, khususnya energi, perdagangan, dan pertahanan.

Ia menegaskan bahwa Turkiye telah berada di pihak perdamaian sejak hari pertama konflik yang dipicu oleh serangan terhadap Iran.

Erdogan juga memuji upaya Pakistan dalam mendorong tercapainya gencatan senjata, yang ia sebut sebagai sebuah “keberhasilan,” serta menyatakan komitmen untuk memperpanjang gencatan senjata tersebut hingga perdamaian benar-benar terwujud di Iran.

Menurutnya, krisis yang terjadi belakangan ini menunjukkan perlunya arsitektur keamanan kawasan yang baru dan dibangun di atas fondasi yang kuat.

Ia turut mengapresiasi koordinasi erat antara menteri luar negeri Turkiye, Arab Saudi, Mesir, dan Pakistan yang terus berlangsung dalam Forum Diplomasi Antalya.

Menekankan pentingnya memperkuat gencatan senjata di Gaza, Erdogan menyatakan bahwa situasi kacau di kawasan tidak boleh menghambat pembebasan Palestina dan penerapan solusi dua negara.

Erdogan menambahkan bahwa perdamaian dan kemakmuran Pakistan penting bagi Turkiye, serta menegaskan dukungan Ankara kepada Islamabad dalam menyelesaikan masalah dengan negara-negara tetangga melalui dialog akan terus berlanjut.