Turkiye bantah tuduhan campur tangan politik di Somalia Turkiye membantah tuduhan bahwa kehadiran militernya di Somalia digunakan untuk memengaruhi politik domestik

Turkiye pada Rabu membantah tuduhan yang beredar di media sosial bahwa Ankara menggunakan kehadiran militernya di Somalia untuk memengaruhi aktor politik tertentu di negara tersebut.

Dalam pernyataannya di platform media sosial Turkiye, NSosyal, Pusat Penanggulangan Disinformasi Turkiye menyebut klaim tersebut “sepenuhnya tidak berdasar”.

Lembaga itu menegaskan Turkiye selama bertahun-tahun menjalankan kerja sama yang sah dengan Pemerintah Federal Somalia sesuai hukum internasional guna memperkuat keamanan, stabilitas, dan kapasitas kelembagaan Somalia.

“Keberadaan militer dan aktivitas pelatihan Turkiye di Somalia diarahkan untuk membangun kembali Angkatan Bersenjata Nasional Somalia, memodernisasi institusi keamanan, dan meningkatkan kemampuan pemberantasan terorisme,” demikian isi pernyataan tersebut.

Turkiye juga menegaskan personel militernya “sama sekali tidak terlibat” dalam proses pemilu maupun dinamika politik internal Somalia.

Ankara kembali menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan proses demokrasi Somalia secara damai dan menegaskan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara itu serta kehendak rakyat Somalia.