Empat personel militer AS dan tiga kontraktor sipil terluka akibat serangan rudal Iran di Kuwait

Tujuh orang terluka dalam serangan rudal Iran ke pangkalan AS di Kuwait Empat personel militer AS dan tiga kontraktor sipil terluka akibat serangan rudal Iran di Kuwait

Sedikitnya empat personel militer Amerika Serikat dan tiga kontraktor sipil mengalami luka-luka akibat serangan rudal balistik Iran terhadap pangkalan udara AS di Kuwait pekan lalu, menurut laporan media pada Minggu.

Penyiar CBS News melaporkan seluruh korban hanya mengalami luka ringan dan kembali bertugas dalam waktu kurang dari 24 jam.

Serangan tersebut disebut dilakukan Iran sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah Iran selatan.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebelumnya menyatakan telah menargetkan pangkalan udara AS di Kuwait sebagai balasan atas serangan udara Amerika di dekat Bandara Bandar Abbas.

Menurut Kantor Berita Tasnim, IRGC mengatakan serangan balasan itu terjadi pada pukul 04.50 waktu setempat, beberapa jam setelah apa yang disebut sebagai serangan AS menggunakan proyektil udara di sekitar bandara kota pelabuhan tersebut.

Dalam pernyataan berikutnya, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyebut serangan rudal itu “berhasil dicegat oleh pasukan Kuwait.”

Ketegangan kawasan meningkat sejak 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran.

Teheran kemudian membalas dengan rentetan drone dan rudal yang menghantam sejumlah target di kawasan serta menutup Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen.

Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu sambil tetap mempertahankan blokade terhadap kapal-kapal yang menuju atau berangkat dari pelabuhan Iran melalui jalur strategis tersebut.

Trump juga beberapa kali menyatakan kesepakatan damai antara kedua pihak semakin dekat.