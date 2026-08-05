- "Tidak ada yang bisa memberi tahu saya apa yang seharusnya kami jual," kata Trump kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One.

Trump tolak keberatan Netanyahu soal penjualan F-35 ke Turkiye - "Tidak ada yang bisa memberi tahu saya apa yang seharusnya kami jual," kata Trump kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin menolak keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kemungkinan penjualan jet tempur siluman F-35 kepada Turki.

"Tidak ada yang bisa memberi tahu saya apa yang seharusnya kami jual," kata Trump kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One.

Sebut Turki Sekutu Penting

Trump menggambarkan Turki sebagai "sekutu yang luar biasa" yang telah melakukan "pekerjaan yang sangat baik" dalam berbagai isu kawasan, termasuk di Suriah.

Meski mengakui bahwa Ankara "bukan penggemar besar" Israel maupun Netanyahu, Trump menegaskan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Turki tetap kuat.

Pertimbangkan Kembali Penjualan F-35

Dalam pertemuan puncak NATO di Turki, Trump mengatakan dirinya "pasti akan mempertimbangkan" untuk memulihkan penjualan jet tempur F-35 kepada Ankara.