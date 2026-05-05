Trump tegaskan AS tidak akan izinkan Iran miliki senjata nuklir

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa Washington tidak akan membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklir, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk.

Dalam pernyataannya pada sebuah forum usaha kecil di Gedung Putih, Senin, Trump menekankan komitmen AS untuk mencegah Iran memiliki kemampuan nuklir, sambil membela langkah militer yang dilakukan terhadap negara tersebut.

“Kami tidak bisa membiarkan Iran memiliki senjata nuklir,” kata Trump.

Pernyataan itu disampaikan setelah Komando Pusat AS (CENTCOM) mengungkapkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut AS berpeluru kendali tengah beroperasi di kawasan Teluk setelah melintasi Selat Hormuz dalam rangka mendukung misi “Project Freedom” guna memastikan kebebasan navigasi bagi kapal komersial.

Trump juga menyebut Iran tidak memiliki kekuatan militer yang memadai, termasuk angkatan laut, angkatan udara, maupun sistem pertahanan udara.

“Mereka tidak punya angkatan laut, tidak punya angkatan udara, tidak punya sistem pertahanan udara, tidak punya radar... mereka juga tidak punya pemimpin,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa harga bahan bakar diperkirakan akan turun dengan cepat setelah konflik dengan Iran berakhir.

Sebelumnya pada Senin, Trump mengatakan militer AS telah menghancurkan tujuh “perahu kecil” milik Iran.

Trump juga membela tindakan militer AS sebagai langkah yang diperlukan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

“Kami harus melakukan operasi ini di Iran. Ini sepadan untuk menyingkirkan pihak yang bisa memiliki senjata nuklir yang mampu menghancurkan negara hanya dengan satu tombol,” katanya.

Ketegangan kawasan meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu balasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu AS di kawasan Teluk, disertai penutupan Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun perundingan di Islamabad belum menghasilkan kesepakatan jangka panjang. Kesepakatan tersebut kemudian diperpanjang oleh Trump tanpa batas waktu yang jelas.