Trump dorong peningkatan kapasitas peluncuran antariksa AS hingga 2030

Presiden AS Donald Trump menandatangani memorandum yang menargetkan lebih dari 1.000 peluncuran dan masuk kembali wahana antariksa dari wilayah AS setiap tahun pada 2030

Trump targetkan AS lakukan lebih dari 1.000 peluncuran antariksa per tahun pada 2030 Presiden AS Donald Trump menandatangani memorandum yang menargetkan lebih dari 1.000 peluncuran dan masuk kembali wahana antariksa dari wilayah AS setiap tahun pada 2030

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menargetkan lonjakan besar aktivitas antariksa AS dengan mendorong lebih dari 1.000 peluncuran dan masuk kembali wahana antariksa dari wilayah negara itu setiap tahun pada 2030.

Trump pada Kamis menandatangani memorandum untuk memperluas industri transportasi antariksa AS dan meningkatkan akses negara tersebut ke ruang angkasa.

Menurut lembar fakta Gedung Putih, memorandum itu menggantikan Kebijakan Transportasi Antariksa Nasional yang dinilai sudah tidak relevan dengan pendekatan baru yang berfokus pada peningkatan akses ke ruang angkasa, perluasan keterlibatan sektor swasta, serta penguatan basis industri transportasi antariksa AS.

Memorandum tersebut menginstruksikan lembaga-lembaga federal untuk bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam mengembangkan infrastruktur transportasi antariksa, mempercepat proses perizinan dan kajian lingkungan, serta meningkatkan penjadwalan dan pemanfaatan fasilitas peluncuran.

Kebijakan itu juga menyerukan identifikasi lokasi tambahan untuk peluncuran dan masuk kembali wahana antariksa serta penetapan wilayah udara prioritas sebagai koridor peluncuran antariksa.

Memorandum tersebut menginstruksikan administrator Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) untuk memfasilitasi transportasi komersial menuju dan dari Bulan.

NASA juga diminta mendukung misi robotik komersial menuju Mars serta mengeksplorasi opsi komersial untuk mengangkut manusia menuju dan dari planet tersebut.

Menurut lembar fakta Gedung Putih, perluasan kapasitas tersebut ditujukan untuk memperkuat keamanan nasional dan ekonomi AS sekaligus menciptakan peluang bagi perusahaan antariksa komersial dan industri manufaktur kedirgantaraan.

Gedung Putih mengatakan peningkatan kapasitas peluncuran juga akan mendukung kesiapan militer, komunikasi satelit, layanan navigasi dan penentuan waktu, prakiraan cuaca, serta berbagai teknologi berbasis antariksa lainnya.