Trump serukan pemimpin Iran diadili atas dugaan kematian 100.000 demonstran

Presiden AS Donald Trump menyerukan agar para pemimpin Iran diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dugaan pembunuhan lebih dari 100.000 demonstran

Trump serukan pengadilan terhadap pemimpin Iran atas dugaan pembunuhan demonstran Presiden AS Donald Trump menyerukan agar para pemimpin Iran diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dugaan pembunuhan lebih dari 100.000 demonstran

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin menyerukan agar para pemimpin Iran diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dugaan pembunuhan lebih dari 100.000 demonstran selama kerusuhan di negara tersebut.

“Mereka harus diadili atas kejahatan perang terhadap kemanusiaan,” tulis Trump melalui platform media sosialnya, Truth Social.

Trump menyebut Iran “secara resmi telah menjadi negara gagal” dan mengatakan kepemimpinan negara tersebut berada dalam kondisi “kacau total.”

“Mereka tidak memiliki Angkatan Laut, mereka tidak memiliki Angkatan Udara, mereka tidak memiliki mata uang,” klaim Trump.

“Sudah mati,” katanya, seraya menyebut satu-satunya yang tersisa bagi Teheran adalah “berita palsu” dari AS dan “kesediaan untuk membunuh para demonstran mereka.”

Trump mengeklaim jumlah demonstran yang tewas telah mencapai 100.000 orang.

Namun, belum ada konfirmasi independen mengenai klaim bahwa 100.000 orang tewas dalam kerusuhan tersebut.