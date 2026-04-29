Trump sebut Raja Charles sepakat soal Iran tak boleh miliki nuklir Trump kembali mengklaim Iran telah dikalahkan secara militer tanpa merinci lebih lanjut

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Raja Charles III sejalan dengan posisinya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, saat jamuan kenegaraan untuk pemimpin Inggris tersebut pada Selasa.

Dalam acara tersebut, Trump menyinggung ketegangan di Timur Tengah dan operasi AS di kawasan dengan mengatakan pemerintahannya tengah “melakukan sedikit pekerjaan di Timur Tengah” dan situasi berjalan “sangat baik.”

Ia juga mengklaim bahwa Iran telah “dikalahkan secara militer” tanpa memberikan rincian lebih lanjut, serta kembali menegaskan penolakan pemerintahannya terhadap kemampuan nuklir Iran.

“Kami telah mengalahkan lawan tersebut secara militer, dan kami tidak akan pernah membiarkan lawan itu memiliki senjata nuklir,” katanya, seraya menambahkan bahwa Raja Charles III sepakat dengan pandangannya.

Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan terhadap kepentingan AS di kawasan, termasuk di sejumlah negara Teluk.

Gencatan senjata diumumkan pada 8 April melalui mediasi Pakistan, disusul perundingan di Islamabad pada 11–12 April, namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan.

Trump kemudian menyatakan gencatan senjata diperpanjang atas permintaan Pakistan sambil menunggu proposal dari Teheran.

Dalam kesempatan itu, Trump juga menyebut jamuan tersebut sebagai kehormatan besar dan memuji pidato Raja Charles di hadapan Kongres.

Ia turut menyoroti hubungan kedua negara sebagai persahabatan yang erat dan bersejarah.

Sementara itu, Raja Charles III menekankan hubungan panjang antara Inggris dan Amerika Serikat.

“Kami telah berdiri bersama dalam masa terbaik maupun tersulit,” ujarnya.

Raja juga menegaskan dukungan terhadap NATO dan AUKUS, kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Ia menyebut kebebasan kembali berada di bawah ancaman, merujuk pada perang yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

“Melalui NATO dan AUKUS, kerja sama kita semakin kuat untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks,” katanya.

Raja Charles juga menyinggung sebuah kapal angkatan laut yang memiliki keterkaitan sejarah dengan kedua negara, yakni kapal yang diluncurkan pada 1944 dan pernah bertugas bersama pasukan Australia di Pasifik.

Kapal tersebut, menurutnya, bernama HMS Trump. Ia kemudian menyerahkan lonceng asli kapal tersebut sebagai hadiah pribadi kepada Presiden Trump sebagai simbol sejarah bersama kedua negara.

Dalam suasana santai, Raja Charles juga sempat melontarkan candaan terkait komentar Trump mengenai sejarah Eropa.