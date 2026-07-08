Presiden AS juga kembali menyuarakan keinginan menguasai Greenland dan memuji Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan.

Trump sebut kesepakatan dengan Iran berakhir, ancam putus perdagangan dengan Spanyol Presiden AS juga kembali menyuarakan keinginan menguasai Greenland dan memuji Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani dengan Iran untuk mengakhiri konflik telah "berakhir."

Saat ditanya di sela-sela KTT NATO di Ankara, Rabu, apakah kesepakatan tersebut masih berlaku, Trump menjawab, "Saya pikir itu sudah berakhir."

"Saya tidak ingin lagi berurusan dengan mereka," ujarnya.

Trump mengatakan kesabarannya terhadap Iran telah habis setelah serangan rudal terbaru yang menurutnya menyasar kapal-kapal komersial. Ia juga menyebut para pemimpin Iran sebagai "pembohong".

"Terus terang, kami melancarkan serangan yang sangat kuat tadi malam," kata Trump.

Ia menegaskan Washington tetap berfokus pada "denuklirisasi total" Iran dan memperingatkan bahwa Teheran akan menggunakan senjata nuklir jika berhasil memilikinya.

Trump juga menyebut upaya negosiasi dengan Iran tidak lagi efektif.

"Mereka ingin bernegosiasi, tetapi itu hanya membuang-buang waktu," ujarnya.

Meski demikian, Trump mengatakan Iran masih dapat berbicara dengan Amerika Serikat, namun menurutnya Teheran hanya "membuang waktu" jika kembali membuka pembicaraan.

Ancam hentikan perdagangan dengan Spanyol

Dalam kesempatan yang sama, Trump mengatakan tidak lagi ingin melakukan hubungan dagang dengan Spanyol karena menilai negara itu tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota NATO.

"Kami tidak ingin lagi melakukan bisnis perdagangan dengan Spanyol. Spanyol adalah mitra yang buruk di NATO. Mereka tidak berkontribusi dan tidak membayar," katanya.

Trump bahkan meminta agar seluruh hubungan perdagangan dengan Spanyol, termasuk kunjungan, dihentikan.

Sebagai tanggapan, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kembali menegaskan bahwa Greenland "tidak untuk dijual" dan hanya rakyat Greenland yang berhak menentukan masa depan wilayah tersebut.

Kembali singgung Greenland

Trump juga kembali menyuarakan keinginannya agar Amerika Serikat menguasai Greenland. Menurutnya, wilayah itu memiliki arti strategis bagi keamanan global dan seharusnya tidak pernah dikembalikan kepada Denmark setelah Perang Dunia II.

Ia juga mengkritik para mantan presiden AS, termasuk Joe Biden, Barack Obama, dan George W. Bush, karena dinilai membiarkan negara-negara Eropa terlalu bergantung pada Amerika Serikat dalam pembiayaan NATO.

Menurut Trump, meski belanja pertahanan negara-negara sekutu telah meningkat, Amerika Serikat masih menanggung beban yang terlalu besar.

Trump juga menyatakan dirinya "tidak senang dengan NATO" terkait sikap aliansi terhadap isu Greenland.

Puji Erdoğan dan hubungan dengan China

Di tengah kritiknya terhadap sejumlah anggota NATO, Trump memuji Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan sebagai pemimpin yang "hebat".

Menurut Trump, Türkiye merupakan negara yang kuat dan menggunakan perlengkapan militer terbaik buatan Amerika Serikat. Ia juga mengenang sambutan hangat yang diterimanya saat berkunjung ke Türkiye.

Trump menyebut KTT NATO di Ankara sebagai pertemuan yang "sangat sukses".

Ia juga menyinggung hubungannya dengan Presiden China Xi Jinping. Menurut Trump, Xi tidak memasok peralatan kepada Iran selama konflik berlangsung meskipun China sangat bergantung pada jalur minyak melalui Selat Hormuz.