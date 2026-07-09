- Presiden AS mengatakan para pemimpin NATO menunjukkan persatuan yang kuat, sementara aliansi terus mendorong target belanja pertahanan sebesar 5 persen dari PDB.

Trump puji Erdogan sebagai 'Pemimpin Hebat', sebut KTT NATO di Ankara sukses - Presiden AS mengatakan para pemimpin NATO menunjukkan persatuan yang kuat, sementara aliansi terus mendorong target belanja pertahanan sebesar 5 persen dari PDB.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu memuji Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan sebagai "pemimpin hebat" dan menyebut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO selama dua hari di Ankara berlangsung "sangat sukses."

"Kami baru saja menyelesaikan KTT NATO yang sangat sukses di Türkiye," kata Trump dalam konferensi pers usai berakhirnya pertemuan para pemimpin aliansi di ibu kota Turki tersebut.

Trump juga menyampaikan terima kasih kepada Erdogan yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT.

"Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Erdogan. Dia benar-benar pria yang hebat, pemimpin yang hebat. Dia adalah teman saya sejak lama. Dia sosok yang kuat dengan kepribadian yang sangat kuat. Itulah sebabnya dia memimpin negara yang sukses dan baik," ujar Trump.

KTT tersebut mempertemukan para pemimpin dari 32 negara anggota NATO beserta sejumlah mitra utama untuk membahas kapasitas pertahanan Eropa, target belanja pertahanan aliansi, modernisasi militer, serta dukungan berkelanjutan bagi Ukraina.

Trump mengatakan salah satu pembahasan utama adalah target belanja pertahanan sebesar 5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ia menambahkan bahwa pada KTT NATO tahun lalu di Den Haag, negara-negara anggota mencapai kesepakatan bersejarah untuk menaikkan target belanja pertahanan tahunan dari 2 persen menjadi 5 persen dari PDB.

Menurut Trump, sebagai hasil dari komitmen tersebut, belanja pertahanan negara-negara anggota NATO selain Amerika Serikat meningkat hampir US$150 miliar pada 2025.

"Dalam sesi kerja pagi ini, kami membahas kemajuan yang telah dicapai negara-negara anggota menuju target 5 persen. Beberapa negara benar-benar telah menjawab tantangan tersebut, sementara yang lain sedang melakukan perubahan besar dan akan segera mencapainya," katanya.

Trump juga menilai KTT kali ini menunjukkan tingkat persatuan yang sangat tinggi di antara negara-negara anggota NATO.

"Ada persatuan yang luar biasa dalam KTT ini. Saya mendorong seluruh negara untuk mempercepat rencana mereka agar mencapai target tersebut secepat mungkin. Angka acuannya adalah 5 persen, dan seharusnya memang sudah demikian sejak lama," ujarnya.

Ia kembali memuji penyelenggaraan KTT tersebut dengan menyebutnya sebagai pertemuan yang "sangat sukses" dan sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada Erdogan.

Saat ditanya mengapa belum mampu mengakhiri perang dengan Iran, Trump membela kebijakan pemerintahannya.

"Saya justru melihatnya sebaliknya. Perang dengan Iran merupakan keberhasilan militer yang luar biasa. Dan saya hanya bisa menjawab bahwa mereka tidak akan memiliki senjata nuklir," kata Trump.