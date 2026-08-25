Trump: Iran tak bayar sebagian besar militernya di tengah krisis

Presiden AS Donald Trump mengklaim Iran tidak membayar sebagian besar anggota militernya dan tengah menghadapi krisis kemanusiaan dalam skala besar

Trump klaim Iran tak mampu bayar sebagian besar anggota militernya Presiden AS Donald Trump mengklaim Iran tidak membayar sebagian besar anggota militernya dan tengah menghadapi krisis kemanusiaan dalam skala besar

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa mengatakan Iran “tidak membayar sebagian besar anggota militernya,” seraya menyebut negara itu juga menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat besar.

“Republik Islam Iran yang sedang mengalami kegagalan tidak membayar sebagian besar anggota militernya, sementara pada saat yang sama membunuh para pengunjuk rasa, bahkan ketika mereka tidak sedang melakukan aksi protes, pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tulis Trump melalui platform Truth Social.

“Ini adalah krisis kemanusiaan dalam skala yang sangat besar dan harus dihentikan SEKARANG,” tambahnya.

Washington dan Teheran menandatangani kesepakatan kerangka kerja pada Juni yang menyerukan penghentian permusuhan serta pemulihan aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz.

Namun, kesepakatan tersebut kemudian mengalami kebuntuan di tengah perselisihan mengenai ketentuan pelaksanaannya dan masa depan navigasi melalui jalur perairan strategis tersebut.

Konflik bermula pada akhir Februari dengan serangan AS-Israel terhadap Iran. Teheran kemudian membalas dengan menyerang sejumlah sasaran di Israel dan pangkalan militer AS di kawasan.