Trump menyebut Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan berperan penting dalam upaya mediasi untuk mengakhiri konflik

Trump: Kesepakatan akhiri perang dengan Iran bisa diteken akhir pekan ini Trump menyebut Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan berperan penting dalam upaya mediasi untuk mengakhiri konflik

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berpeluang ditandatangani paling cepat akhir pekan ini setelah para pihak mencapai terobosan dalam perundingan.

“Kami baru saja mencapai penyelesaian besar terkait perang dengan Iran dan, dengan syarat finalisasi dokumen yang diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan akan ada penandatanganan, mungkin di Eropa,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval, Kamis.

Trump mengatakan upacara penandatanganan dapat berlangsung dalam waktu dekat, bahkan mungkin pada akhir pekan. Ia menyebut Wakil Presiden JD Vance akan mewakili Amerika Serikat bersama utusan khusus Steve Witkoff dan penasihat Jared Kushner.

Menurut Trump, dirinya kemungkinan tidak dapat menghadiri upacara tersebut karena harus mengikuti serangkaian agenda di Washington untuk memperingati ulang tahun ke-250 Amerika Serikat.

Saat ditanya apakah Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei telah menyetujui kesepakatan untuk mengakhiri perang, Trump menjawab bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, jawabannya adalah ya.

Trump juga mengatakan telah berbicara dengan sejumlah mitra regional yang membantu memediasi kesepakatan tersebut. Ia menambahkan akan berbicara dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan yang menurutnya berperan besar dalam upaya mengakhiri konflik.

Pernyataan Trump disampaikan di tengah masih berlangsungnya ketegangan militer antara kedua pihak. Pasukan Amerika Serikat melancarkan hari kedua serangan terhadap sejumlah target di Iran pada Rabu malam setelah Iran menembak jatuh sebuah helikopter Apache di Selat Hormuz pada Senin.

Di pihak lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menyerang 18 target militer utama Amerika Serikat, termasuk Pangkalan Udara Ali Al Salem dan Ahmad Al Jaber di Kuwait, Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain, serta pangkalan yang menjadi lokasi penempatan jet tempur Amerika Serikat di Yordania.

Beberapa jam sebelum mengumumkan kemajuan dalam perundingan, Trump sempat mengancam akan terus melancarkan serangan keras terhadap Iran dan mengancam mengambil alih Pulau Kharg yang merupakan terminal energi strategis bagi Teheran.

Namun saat ditanya apakah ancaman tersebut masih berlaku, Trump mengatakan langkah itu tidak akan dilakukan apabila kesepakatan berhasil ditandatangani.