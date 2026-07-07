Trump diperkirakan siap pulihkan akses Türkiye ke program F-35

The New York Times melaporkan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan memberi sinyal kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan mengenai pemulihan akses Türkiye ke program F-35

Trump disebut akan beri sinyal pemulihan program F-35 untuk Türkiye The New York Times melaporkan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan memberi sinyal kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan mengenai pemulihan akses Türkiye ke program F-35

Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan memberi tahu Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan bahwa Washington siap memulihkan akses Ankara ke program jet tempur F-35 saat pertemuan bilateral mereka di Ankara menjelang KTT NATO, menurut laporan The New York Times pada Senin.

Mengutip empat pejabat senior pemerintahan AS, laporan itu menyebut langkah tersebut merupakan hasil dari upaya intensif selama beberapa pekan oleh pejabat keamanan nasional untuk mengakhiri kebuntuan yang selama ini menghambat kerja sama kedua negara.

Trump disebut setidaknya akan memberikan sinyal mengenai niatnya untuk melanjutkan pengiriman F-35 kepada Türkiye, meski belum ada kepastian kapan hal itu dapat direalisasikan.

Masih terbentur Kongres AS

Laporan tersebut menyebut rencana Trump masih berpotensi menghadapi penolakan dari Kongres AS. Selama ini Kongres membatasi penjualan F-35 kepada Türkiye kecuali pemerintah AS menyatakan Ankara tidak lagi memiliki sistem pertahanan udara buatan Rusia, S-400.

Bulan lalu, Trump juga mengatakan kemungkinan akan mengambil langkah yang akan membuat Erdogan "sangat senang" ketika ditanya mengenai permintaan Türkiye untuk memperoleh jet tempur F-35 dan mesin pesawat tempur.

Amerika Serikat mengeluarkan Türkiye dari program F-35 pada 2019 setelah Ankara membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia.

Washington menilai sistem tersebut dapat membahayakan keamanan F-35 dan tidak kompatibel dengan sistem NATO.

Di sisi lain, Türkiye berulang kali menegaskan tidak ada konflik antara kepemilikan S-400 dan F-35 serta mengusulkan pembentukan komisi bersama untuk mengkaji persoalan tersebut. Ankara juga menyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya dalam program F-35 dan menilai penghentian partisipasinya melanggar aturan.

Türkiye menegaskan kehadiran F-35 justru akan memperkuat kemampuan pertahanan negara itu sekaligus memperkuat NATO.