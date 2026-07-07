Trump puji Erdogan, janjikan pencabutan sanksi CAATSA terhadap Turkiye

Presiden AS Trump menyatakan Washington akan mencabut sanksi terhadap Turkiye dan membuka peluang dimulainya kembali penjualan jet tempur F-35 sebagai bagian dari penguatan hubungan kedua negara

Trump: AS akan cabut sanksi CAATSA dan pertimbangkan jual F-35 ke Turkiye Presiden AS Trump menyatakan Washington akan mencabut sanksi terhadap Turkiye dan membuka peluang dimulainya kembali penjualan jet tempur F-35 sebagai bagian dari penguatan hubungan kedua negara

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji mencabut sanksi berdasarkan Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) terhadap Turkiye serta membuka peluang dimulainya kembali penjualan jet tempur F-35 kepada Ankara. Pernyataan tersebut disampaikan saat bertemu Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di sela KTT NATO di Ankara, Selasa, dan menandai perubahan besar dalam hubungan kedua negara.

"Kami akan mencabut sanksi tersebut. Kami tidak ingin menjatuhkan sanksi kepada negara-negara sahabat," kata Trump kepada wartawan usai pertemuan empat mata dengan Erdogan.

Trump mengatakan pemerintahannya tengah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk merampungkan keputusan tersebut.

Meski demikian, berdasarkan hukum Amerika Serikat, presiden tidak dapat mencabut seluruh sanksi CAATSA secara permanen tanpa melalui prosedur tertentu di Kongres. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berdasarkan CAATSA terhadap Turkiye pada 2020.

Mengenai program jet tempur F-35, Trump mengatakan dirinya "tentu akan mempertimbangkan" untuk kembali menjual pesawat tersebut kepada Ankara. Ia menyebut Turkiye sebagai mitra yang "jauh lebih loyal dibandingkan negara-negara lain."

Trump menyebut F-35 sebagai "pesawat terbaik sejauh ini" dan mengatakan Washington memiliki kewajiban untuk tetap mendukung peralatan yang telah dijual kepada negara-negara mitra.

"Itu adalah keputusan yang akan kami ambil," ujarnya.

Trump juga menepis kekhawatiran mengenai pembelian sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia oleh Turkiye, yang selama ini menjadi hambatan bagi Ankara untuk kembali memperoleh F-35. Menurutnya, hubungan Amerika Serikat dan Turkiye saat ini "lebih baik, mungkin dibandingkan kapan pun sebelumnya."

Kekuatan militer dan "chemistry" yang baik

Trump mengatakan kepada Erdogan bahwa Presiden Turkiye tersebut merupakan "pemimpin besar yang dihormati di seluruh dunia."

Menurut Trump, di bawah kepemimpinan Erdogan, Turkiye telah berkembang menjadi negara yang sangat kuat secara militer dan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan.

Trump mengatakan dirinya dan Erdogan telah memiliki "chemistry yang baik" sejak masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Ia juga menegaskan sangat menghormati Erdogan dan menilai hubungan baik tersebut menguntungkan kedua negara.

Mediasi regional dan Suriah

Trump mengklaim Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sama-sama ingin mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak 2022.

Ia mengatakan Erdogan membantu Amerika Serikat dalam upaya mediasi antara kedua pihak.

Trump juga memuji Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa atas keberhasilannya menstabilkan Suriah selama 18 bulan terakhir.

"Ia berhasil menyatukan seluruh negaranya," kata Trump, yang dijadwalkan bertemu al-Sharaa pada Rabu.

Ketegangan di dalam NATO

Trump mengaku sangat kecewa terhadap sejumlah anggota NATO, khususnya Prancis, Jerman, dan Italia, yang menurutnya tidak memberikan bantuan selama perang Iran.

"Saya hanya ingin menguji apakah mereka benar-benar akan hadir atau tidak," katanya.

Trump juga mengatakan kemungkinan dirinya tidak akan menghadiri KTT NATO apabila pertemuan tersebut tidak diselenggarakan di Turkiye, tempat "sahabatnya" Erdogan yang disebutnya sebagai pemimpin yang sangat kuat menjadi tuan rumah.

Ia turut memperingatkan bahwa Washington dapat mempertimbangkan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Eropa karena kondisi kawasan tersebut dinilai sudah sangat berbeda dibandingkan dua dekade lalu.

Trump juga kembali menegaskan pandangannya bahwa Greenland seharusnya berada di bawah kendali Amerika Serikat, bukan Denmark.