Trump: Kesepakatan dengan Iran harus besar dan bermakna

Trump menegaskan tidak akan ada kesepakatan jika syarat tersebut tidak terpenuhi

Trump ancam tak akan ada kesepakatan jika Iran tak penuhi syarat Trump menegaskan tidak akan ada kesepakatan jika syarat tersebut tidak terpenuhi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan setiap kesepakatan dengan Iran harus bersifat “besar dan bermakna,” jika tidak maka tidak akan ada kesepakatan sama sekali.

“Kesepakatan dengan Iran akan menjadi kesepakatan yang besar dan bermakna, atau tidak akan ada kesepakatan,” tulis Trump di platform Truth Social pada Senin.

Trump juga menegaskan kemungkinan kesepakatan baru dengan Iran akan sangat berbeda dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang dinegosiasikan pada masa pemerintahan mantan Presiden Barack Obama.

Ia mengkritik perjanjian nuklir 2015 tersebut dan menyebutnya sebagai “jalur langsung dan terbuka bagi Iran untuk memperoleh senjata nuklir.”

“Tidak, saya tidak membuat kesepakatan seperti itu!” tulis Trump.

Pernyataan Trump muncul di tengah pembicaraan yang terus berlangsung antara Washington dan Teheran terkait upaya mengakhiri perang dan pembahasan isu nuklir Iran.