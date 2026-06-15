Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer terhadap Iran dapat kembali dilancarkan apabila Teheran gagal mencapai kesepakatan akhir mengenai program nuklirnya dengan Washington

Trump ancam lanjutkan serangan jika Iran gagal capai kesepakatan nuklir Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer terhadap Iran dapat kembali dilancarkan apabila Teheran gagal mencapai kesepakatan akhir mengenai program nuklirnya dengan Washington

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer terhadap Iran dapat kembali dilancarkan jika Teheran gagal mencapai kesepakatan akhir terkait program nuklirnya dengan Washington.

Dalam wawancara dengan The New York Times yang dipublikasikan pada Minggu (15/6), Trump mengatakan bahwa apabila Iran tidak mencapai kesepakatan nuklir dengan AS, ia akan melanjutkan serangan militer terhadap negara tersebut atau menjadikan Amerika Serikat sebagai "penjaga Timur Tengah" dengan imbalan 20 persen pendapatan kawasan.

Trump juga mengklaim bahwa kesepakatan yang telah dicapai dengan Iran pada akhirnya akan menjamin Selat Hormuz menjadi jalur pelayaran yang "bebas tarif secara permanen."

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Senin dini hari mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai setelah perundingan intensif, dengan kedua pihak menyatakan penghentian segera dan permanen terhadap operasi militer di seluruh front, termasuk di Lebanon.

Trump kemudian mengonfirmasi kesepakatan tersebut dan menyatakan bahwa perjanjian itu "kini telah selesai."

"Selamat untuk semua pihak. Dengan ini saya memberikan otorisasi penuh untuk pembukaan Selat Hormuz tanpa tarif, dan pada saat yang sama mengizinkan pencabutan segera blokade angkatan laut Amerika Serikat. Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir," tulis Trump di platform Truth Social.

Dalam wawancara dengan The New York Times, Trump mengatakan kesepakatan itu tercapai meskipun mendapat keberatan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pada Minggu dini hari, jet tempur Israel membombardir wilayah pinggiran selatan Beirut dan menewaskan sedikitnya tiga orang serta melukai 15 lainnya, meskipun gencatan senjata masih berlaku.

Trump mengkritik serangan tersebut dan menyatakan bahwa tindakan itu "seharusnya tidak terjadi" ketika Amerika Serikat dan Iran sedang berada di ambang kesepakatan damai.

"Dia orang yang sangat sulit," kata Trump merujuk kepada Netanyahu.

"Dan sejujurnya, dia seharusnya sangat berterima kasih kepada kami karena melakukan ini. Sebab jika Iran memiliki senjata nuklir, Israel tidak akan bertahan dua jam," ujarnya.

Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian memicu serangan balasan Teheran terhadap sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk serta penutupan Selat Hormuz.

Gencatan senjata diumumkan pada 8 April melalui mediasi Pakistan.

Trump mengatakan keputusan menyerang Iran pada akhir Februari dan penerapan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran setelah penutupan Selat Hormuz telah mengubah keseimbangan kawasan Timur Tengah ke arah yang menguntungkan Amerika Serikat.

Meski rincian lengkap kesepakatan belum dipublikasikan, laporan The New York Times menyebut sejumlah pernyataan Trump mengacu pada komitmen Iran yang belum secara resmi diterima atau masih menjadi bagian dari negosiasi lanjutan.

Nota kesepahaman yang dicapai kedua pihak disebut menangguhkan pungutan tarif di Selat Hormuz selama 60 hari dan membuka ruang dialog regional mengenai masa depan jalur pelayaran tersebut.

Dalam wawancara itu, Trump juga membandingkan kesepakatan baru dengan perjanjian nuklir 2015 yang dicapai pada era Presiden Barack Obama.

Ia menegaskan bahwa kerangka kesepakatan terbaru akan memastikan Iran tidak dapat mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir.

Namun, komitmen tersebut bukan hal baru. Iran telah menyetujui larangan pengembangan senjata nuklir saat meratifikasi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir pada 1970 dan kembali menegaskannya dalam perjanjian nuklir 2015.

Selama tiga bulan perundingan yang dipimpin utusan khusus Presiden AS Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner, pejabat Iran berulang kali menegaskan bahwa Teheran tidak akan melepaskan haknya untuk memperkaya uranium bagi tujuan sipil sebagaimana dijamin dalam perjanjian internasional.

Menurut laporan The New York Times, Trump mengatakan kedua pihak masih bernegosiasi mengenai kemungkinan penghentian pengayaan uranium oleh Iran selama 20 tahun.

Trump juga mengisyaratkan bahwa ia mungkin menerima penangguhan selama 15 tahun, namun menegaskan Iran nantinya hanya akan diizinkan melakukan pengayaan uranium pada tingkat rendah yang "tidak dapat digunakan untuk kepentingan militer."

Perjanjian nuklir era Obama juga memberlakukan pembatasan serupa terhadap aktivitas nuklir Iran dan membatasi tingkat pengayaan uranium pada level rendah.

Namun setelah Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut pada 2018, Iran secara bertahap melampaui batasan yang disepakati, memperluas program pengayaan uraniumnya hingga mencapai tingkat kemurnian 60 persen.