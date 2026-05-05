Trump memperingatkan Iran akan menghadapi konsekuensi besar jika menargetkan kapal AS

Trump ancam Iran akan 'dihapus dari muka bumi' jika serang kapal di Selat Hormuz Trump memperingatkan Iran akan menghadapi konsekuensi besar jika menargetkan kapal AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan peringatan keras kepada Iran dengan menyatakan bahwa negara itu akan “dihapus dari muka bumi” jika menyerang kapal-kapal AS yang beroperasi dalam misi “Project Freedom” di kawasan Selat Hormuz.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Senin, Trump menegaskan bahwa Washington siap merespons tegas setiap ancaman terhadap armada lautnya. Jurnalis Fox News Trey Yingst mengatakan Trump menyampaikan langsung kepadanya bahwa AS tengah mengawal kapal-kapal melalui Selat Hormuz sambil memperingatkan Teheran agar tidak menargetkan kapal AS di wilayah tersebut.

Sebelumnya pada hari yang sama, Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan bahwa kapal perusak Angkatan Laut AS berpeluru kendali saat ini beroperasi di Teluk setelah melintasi Selat Hormuz dalam rangka mendukung “Project Freedom”, yang bertujuan memulihkan kebebasan navigasi bagi kapal komersial.

Trump juga menilai Iran kini bersikap “lebih lunak” dibandingkan sebelumnya, di tengah meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan. Ia menambahkan bahwa penumpukan kekuatan militer terus berlanjut dengan persenjataan yang disebutnya lebih canggih dari sebelumnya.

“Kami memiliki senjata dan amunisi dengan kualitas jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kami punya peralatan terbaik yang tersebar di seluruh dunia, dengan pangkalan-pangkalan yang lengkap dan siap digunakan kapan saja,” ujar Trump.

Selain itu, Trump juga menyinggung keterlibatan Korea Selatan setelah insiden yang melibatkan kapal kargo negara tersebut. Dalam unggahan di platform Truth Social, ia menyebut Iran telah menargetkan kapal dari negara-negara yang tidak terkait langsung dalam konflik.

“Mungkin sudah waktunya Korea Selatan ikut bergabung dalam misi ini,” kata Trump, seraya menambahkan bahwa selain insiden tersebut, tidak ada kerusakan lain yang dilaporkan di Selat Hormuz.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengonfirmasi bahwa sebuah ledakan yang diikuti kebakaran merusak kapal HMM Namu berbendera Panama saat berlabuh di lepas pantai Uni Emirat Arab pada pukul 11.40 GMT.