Trump ancam ambil material nuklir Iran dengan paksa jika tak ada kesepakatan Presiden AS Trump membuka kemungkinan dimulainya kembali serangan setelah berakhirnya gencatan senjata

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa AS akan mengambil material nuklir Iran dengan paksa jika tidak tercapai kesepakatan, serta menegaskan tidak akan memberlakukan pungutan di Selat Hormuz.

“Kami akan masuk ke Iran, dan kami akan mengambilnya bersama-sama, lalu membawanya kembali ke AS,” kata Trump kepada wartawan dalam perjalanan kembali ke Pangkalan Gabungan Andrews di Maryland.

“Jika tidak, kami akan mendapatkannya dengan cara yang berbeda—cara yang jauh lebih tidak bersahabat.”

Saat ditanya apakah ia akan memperpanjang gencatan senjata atau kembali melancarkan serangan jika tidak ada kesepakatan hingga Rabu, ketika gencatan senjata dua pekan yang dimediasi Pakistan berakhir, Trump membuka kemungkinan dimulainya kembali serangan.

“Mungkin saya tidak akan memperpanjangnya, tetapi blokade akan tetap berlangsung. Jadi Anda berada di bawah blokade, dan sayangnya, kami harus mulai menjatuhkan bom lagi,” ujarnya.

Menanggapi klaim Iran bahwa masih ada perbedaan dalam negosiasi, Trump mengatakan hal tersebut dilakukan untuk kepentingan domestik.

“Mereka harus mengatakan sesuatu yang berbeda karena mereka punya pihak yang harus mereka puaskan. Saya hanya mengatakan apa adanya,” katanya.

Terkait kemungkinan penerapan pungutan di Selat Hormuz, Trump menegaskan hal itu tidak akan dilakukan.

“Tidak. Tidak mungkin,” ujarnya.

“Pembatasannya adalah Anda tidak bisa menerapkan pungutan. Tidak akan ada pungutan,” tambahnya.